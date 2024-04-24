Farklılıkları kucaklamak: Oğlunun zorbalığa uğramasını engellemek isteyen annenin hikayesi
Bir annenin eylemi, dünyanın dört bir yanındaki kalplere dokunabilir. Genç bir kadın olan Carolina dikkat çekici hareketiyle sosyal medyada ilgi topladı: Yüzünde oğlunun doğum lekesinin aynısı vardı. Peki, bunu yapmasının sebebi neydi? İşte, sizin için yüzünde leke olan oğlu için annesinin yaptıkları!
DNA sayesinde birçok insan birbirinden farklı görünüme sahiptir. Bununla birlikte bazı insanlarda genlere bağlı olarak anomalik durumlar ortaya çıkabilir. Bu anomalik durumlardan birisine sahip olan Enzo Cestari, alnının çoğunu kaplayan ve burnunun bir tarafına doğru uzanan koyu renkli bir izle doğduğu için hayatında sorunlarla karşılaşıyor. İşte, Enzo'nun zorluk yaşamaması için annesinin yaptıklarına dair detaylar...
ENZO İLE TANIŞIN!
4 Mayıs 2017 yılında Brezilya'da doğan Enzo, yüzünün yarısını kaplayan bir lekeyle (konjenital melanositik nevüs) doğdu. Şu anda 7 yaşında olan Enzo'nun annesi Carolina Giraldelli, bu durumun sorun yaratacağını düşünerek oğlunun yaşayabileceklerini önlemek istediğinden oğlunun durumu hakkında sosyal medyada farkındalık yaratmaya çalışıyor.
KONJENİTAL MELANOSİTİK NEVÜS NEDİR?
Doğuştan gelen veya kısa bir süre sonra ortaya çıkan doğum lekesi konjenital melanositik nevüs olarak adlandırılır. Bu doğum lekeleri, ciltteki pigment hücrelerinin aşırı büyümesinden kaynaklanır ve ciltte büyük kahverengi koyuluklar oluşturur. Genellikle iyi huylu nevüslerdir ancak ilerleyen yıllarda melanom adlı bir cilt kanserine dönme riski de bulunur.
CAROLINA ÖNYARGILARI DENEYİMLEMEK İSTEDİ
Enzo doğduğunda yüzünde bulunan lekeyi gören hemşirelerin bile yüzünün değiştiğini gören Carolina, oğlununun hayatının tamamında bu tarz olumsuzluklara maruz kalacağını fark etti. Bu yüzden Enzo'nun doğum lekesini kendi yüzüne kopyalamayı düşündü.
Profesyonel bir makyaj sanatçısının yardımıyla yüzüne leke yaptırdı. Bununla birlikte Carolina bu hareketinin, oğlunun karşılaşabileceği önyargıyı daha derinden anlamak için gerekli olduğunu düşündü.
CAROLINA YÜZÜNE LEKE YAPTIRINCA NE HİSSETTİ?
Carolina, insanlardan gelen acıma ve küçümsemeyi bu şekilde daha iyi hissettiğini anlattı. Bunun yanı sıra lekeyle kendini "güzel" hissettiğine dikkat çekerek kişinin benzersiz özelliklerini benimsemesinin getirdiği güçlenmeyi vurguladı.
ENZO’NUN TEPKİSİ VİRAL OLDU
Carolina, lekeyi ilk yaptırdığında oğlu Enzo’nun tepkisini görmek istedi bu yüzden yaklaşık 13 bin takipçiye sahip Instagram hesabında kendisinin ve oğlunun eşleşen doğum lekelerini paylaştı. Bu fotoğraf 8 binden fazla beğeni topladı ve çoğunlukla olumlu yorumlar aldı.
ŞU ANDA NE YAPIYORLAR?
Doğum lekesi makyajından sonra viral olan Carolina, oğluyla olan yaşamını internette paylaşmaya devam ediyor. Bu makyajla oğlunun yaşayabilecekleriyle empati kurduğunu düşünen Carolina, şu anda oğlunun zorbalığa maruz kalmaması için uğraşmaya devam ediyor. Bununla birlikte paylaşımlarında farklılıkların sorun olmadığını ve insanların birbirini olduğu gibi kabul etmesi gerektiğini de vurguluyor.
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynakları: Instagram