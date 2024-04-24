Farklılıkları kucaklamak: Oğlunun zorbalığa uğramasını engellemek isteyen annenin hikayesi

ŞU ANDA NE YAPIYORLAR?

Doğum lekesi makyajından sonra viral olan Carolina, oğluyla olan yaşamını internette paylaşmaya devam ediyor. Bu makyajla oğlunun yaşayabilecekleriyle empati kurduğunu düşünen Carolina, şu anda oğlunun zorbalığa maruz kalmaması için uğraşmaya devam ediyor. Bununla birlikte paylaşımlarında farklılıkların sorun olmadığını ve insanların birbirini olduğu gibi kabul etmesi gerektiğini de vurguluyor.

Kaynak: Bright Side

Fotoğraf kaynakları: Instagram