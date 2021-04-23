Kripto para borsası Thodex'in işlemlerini durdurup, CEO ve Kurucusu Faruk Fatih Özer'in yurtdışına çıkması Türkiye'nin gündemine oturdu. Yatırımcılar paralarının akıbetini merak ederken yaklaşık 2 milyar dolarlık varlığın buharlaşma ihtimali doğdu. Faruk Fatih Özer kimdir, nerelidir? Faruk Fatih Özer kaç yaşında? İşte Faruk Fatih Özer ve Thodex hakkında merak edilen haberler...

FATİH FARUK ÖZER KİMDİR, NERELİDİR?

1994 Kocaeli doğumlu Faruk Fatih Özer 2017 yılında Thodex’i kurdu.

Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu.

Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı.

Özer son olarak 2020 yılında Gamebridge mobil oyun platformunu kurmuştu.

Thodex'in internet sitesinin kapanmasının ardından Faruk Fatih Özer'in Twitter ve Instagram hesaplarını kapattığı da görünüyor.

THODEX OLAYI NEDİR?

Kripto para borsası Thodex'in faaliyetlerini durdurdu. Firmanın kurucusu Faruk Fatih özer yurtdışına çıkarken 2 milyar dolarlık varlığın buharlaşma ihtimali doğdu. İstanbul Savcılığı konuyla ilgili soruşturma açarken, MASAK da şirketin hesaplarına bloke koydu. MASAK şirketin Türkiye'deki finansal kuruluşlarda bulunan tüm hesaplarına bloke koydu.

Faruk Fatih Özer ise şirketin internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada hesaplarındaki anormal dalgalanma nedeniyle işleme geçici kapatıldığını; şüpheli durumdaki kullanıcı hesapları netleşince ödemelerin yapılacağını duyurdu. Şirket 20 Nisan'da alt yapı çalışmaları dolayısıyla işlemleri 6 saat süreliğine durduğunu açıklamış ardından 21 Nisan'da ise "yeni bir ortak geleceği" gerekçesiyle işlemlerin kapatıldığını ve bu sürecin 4-5 gün süreceğini duyurmuştu.

Özer dün son olarak ise Türkiye'ye dönerek yetkililerle iş birliği içinde olacağını beyan etti.

Thodex'teki bazı yatırımcıların avukatı olan Oğuz Evren Kılıç borsanın kurucusunun yurtdışına çıktığını ve borsa kullanıcılarının savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Kılıç'ın verdiği bilgiye göre Thodex'in yaklaşık 391.000 aktif kullanıcısı bulunuyordu.

THODEX HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gelişmelerin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Thodex'te gerçekleşen ve çok sayıda kişinin mağduriyetine yol açtığı iddia edilen olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Adı geçen sistem kapsamında gerçekleşip suç teşkil eden tüm eylemlerin tespiti ve failler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir" açıklamasını yaptı.

FATİH FARUK ÖZER'İN BİR BAŞKA ŞİRKET DAHA BULUNUYOR

İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) yer alan kayıt bilgilerine göre Faruk Fatih Özer'in HOPPARA isimli bir başka şirketi daha bulunuyor.

28 Eylül 2020'de 50.000 TL sermayeyle kurulan HOPPARA'nın Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer, Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı ise MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı olarak görünüyor.

Şirketin merkezi Thodex gibi Merdivenköy, İstanbul'daki Nidakule'de yer alıyor.

Söz konusu kayıtta şirketin amacı ve faaliyet alanının ödeme hizmetlerinin verilmesi ve elektronik para ihracı olduğu belirtiliyor.