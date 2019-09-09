Türk Edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Faruk Nafiz Çamlıbel, 18 Mayıs 1898 yılında doğdu. Babası Orman Bakanlığı Memurlarından olan Süleyman Nazif Bey, annesi tüccar Necati Beyin kızı Fatma Ruhiye hanımdır. Bakırköy Rüştiyesinde ilköğrenimini tamamlayan Çamlıbel, Hadika-i Meşveret İdadisinde de orta öğrenimini sürdürmüştür. Şiir yazmaya ilkokul yıllarında başlayan şair, ilk şiiri olan ‘’Saat’’ Çocuk dünyası dergisinde 1914 yılında yayınlanmıştır.

Tıp fakültesinde öğrenime başlayan şair, bu eğitimin kendi karakterine uygun olmadığını düşünerek ayrılmıştır. İleri gazetesinde yazı işlerinde görev yapan şair; Anadolu’yu gezdikten sonra 1922 yılında gazetenin temsilcisi olarak Ankara’ya gitmiştir. Kayseri lisesinde edebiyat öğretmenliğini ise, 1922-1924 yılları arasında yapmıştır. Kayseri’de öğretmenlik yaptığı dönemi ‘’Han Duvarları’’ adlı şiirinin de anlattı. O dönem millî mücadeleye yakından tanıklık etme imkânı bulmuştur. Kayseri’ deki öğretmenlik yıllarından, Behçet Kemal Çağlar gibi bir başka ünlü şairin hocalığını yaptı.

1924 yılında okulunu değiştirerek, Ankara Erkek Muallim Mektebinde öğretmenlik yapmaya başlamıştır. Kısa bir süre sonra Ankara Kız Lisesi’ ne geçiş yapmıştır. Bu lise için bestelenen marşın güftesini kendi kaleme almıştır. Ankara’da görev yaptığı dönemde Cumhuriyetin kuruluşuna yakinen tanıklık eden yazar bu yıllarda, Çoban Çeşmesi ve Suda Halkalar kitabını kaleme almıştır.

1928 yılında o dönem Milli Eğitim Bakanı olan Mustafa Necati ile birlikte Şark Vilayetleri Tedkik heyetiyle Erzincan, Sivas, Gümüşhane, Trabzon, Erzurum ve Kastamonu illerini gezmiştir. Anadolu gezisi onun edebiyat hayatında oldukça önemlidir. Bu seyahatten sonra memleket şiirleri yazmaya başlamıştır.

Otuz yaşında Ankara Kız Lisesinde öğretmen olan Azize Hanım ile evlenerek, İsmet ve Yeliz adında iki çocuğu olmuştur. 1932 ve 1946 yıllarında öğretmenliğe İstanbul’ da devam etmiş, Kabataş Lisesi, Amerikan Kız Koleji ve Vefa okullarında öğretmenlik yapmıştır. 1933 yılında Behçet Kemal Çağlar ile birlikte Onuncu Yıl Marşı’nın sözlerini kaleme almışlardır. Bu şiir Cemal Reşit Rey tarafından bestelenerek okunmaya başlanmıştır.

Öğretmenlik yaptığı dönemlerde şair şiir yazmaya ve yayınlamaya devam etmiştir. Şiir dışında mizahi yazıları da bulunmaktadır. Mizah yazılarında Deli Ozan ve Çamdeviren isimlerini kullanmıştır.

Şair 1946 yılında siyasete atılarak 1960 yılına kadar Demokrat Parti milletvekili olarak görev yapmıştır.

27 Mayıs 1960 yılında gerçekleşen ihtilalle Yassıada ve Kayseri kapalı cezaevinde 16 boyunca hapis yatmıştır. Hapis dönemi bittiğinde siyasete geri dönmeyi istemeyerek, evinde inzivaya çekilmiştir.

Hapis günlerinde yaşadıklarını ‘’ Zindan Duvarları’’ şiirinde anlattı. Eşinin ani ölümünün arkasından çıktığı Akdeniz gezisinde yaptığı deniz yolculuğu sırasında hayata gözlerini kapadı. Ölüm tarihi 8 Kasım 1973’tür. 11 Kasım 1973 yılında Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilmiştir.

2005 yılında öğretmenlik yaptığı Kabataş Lisesi’nde Faruk Nafiz Çamlıbel adına bir müze açılmıştır.

Faruk Nafiz ÇamlıbelEdebiyat Yaşamı

Şairin ilk şiiri aruz ölçüsünde yazıldı. ‘’Edebiyat-ı Umumiye’’ adlı dergide yayınlanan bu şiiri, kendine edebiyat dünyasının kapılarını da açmış oldu. Aruz ölçüsüyle kaleme aldığı şiirleri 1918 yılında ‘’ Şarkın Sultanları’’ ve 1919’ da ‘’Dinle Neyden’’, ‘’Gönülden Gönül’e’’ isimli kitaplarda toplayarak yayınladı. Şair aruz ölçüsünden sonra hece ölçüsü ve yalınlaşmış bir Türkçeyi tercih ederek devam etti. Yabancı kelimelerden uzak bir dil kullandı ve 7+7 kalıbına ses zenginliği kazandırmayı başardı. Edebiyatın gelişmesini amaç edinen şair, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy isimleriyle birlikte beş heceliler olarak anıldı.

Faruk Nafız Çamlıbel memleketçi şiirin ilk bilinçli şairi olarak kabul edilir. Eserlerinde halkın yaşamından aldığı konuları, yine halk diliyle kaleme almıştır. Türk şiirinde batı edebiyatına kapalı, Türk şiirine açık bir tutum izlemiş bir edebiyat ustası olarak adını yazdırmıştır.

Şairin şiirlerinde aşk, ölüm, hasret, tabiat, kahramanlık ve ihtiras temaları bulunmaktadır. 1930’lu yıllarda aşk şiirinin en kuvvetli şairi olarak gösterilmiştir. Şiirlerinde romantizm ve realizm beraber işlenmiş, birçok şiirinde güçlü teşbihler kullanmıştır.

Şair şiir dışında vatan sevgisinin ve toplumsal gerçeklerin anlatıldığı oyunlar da kaleme almıştır.

Yazara ait tek roman Yıldız Yağmuru adlı eserdir ve bu eserde karısına duyduğu aşkı anlattığı düşünülür.

Şairin diğer kitapları; Şarkın Sultanları, Dinle Neyden, Gönülden Gönül’e, Çoban Çeşmesi, Suda Halkalar’dır.