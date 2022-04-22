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Faruk Tınaz'ın eşi Canan Tınaz'dan doktora suçlama!

Canan Tınaz, hayatını kaybeden müzisyen eşi Faruk Tınaz’ın doktor ihmali nedeniyle öldüğünü iddia etti. Doktora dava açtığını söyleyen Tınaz, "Hukuki süreç devam etmektedir. Gönül yarasına, kulaktan şifa olmadığı gibi, hukuk işleyişine de boynumuz kıldan ince bekliyoruz." dedi

  • 01
    Faruk Tınaz'ın eşi Canan Tınaz'dan doktora suçlama

    Türk sanat müziği sanatçısı Faruk Tınaz (65), pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz yıl aralık ayında hayatını kaybetmişti.
  • 02
    Faruk Tınaz'ın eşi Canan Tınaz'dan doktora suçlama

    Aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olan sanatçının ölümü ardından Canan Tınaz, eşinin doktoruna suçlamada bulunarak dava açtı.
  • 03
    Faruk Tınaz'ın eşi Canan Tınaz'dan doktora suçlama

    "EŞİM HAYATINI DOKTOR İHMALİNDEN KAYBETTİ"

    Canan Tınaz, sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Dostlar, pankreas kanserinden kaybettiğimiz; benim canımın yarısı ve sevenlerini bu konuda aydınlatmak ihtiyacı duyuyorum. Her yıl sağlık kontrollerini yapan, iyi kalpli, canım eşim, bir doktorun kurbanı olarak hayata gözlerini yumdu. Dava, hukuk süreci içinde devam etmektedir. Gönül yarasına, kulaktan şifa olmadığı gibi, hukuk işleyişine de boynumuz kıldan ince bekliyoruz."
  • 04
    Faruk Tınaz'ın eşi Canan Tınaz'dan doktora suçlama

    Faruk Tınaz, 25 Aralık 2021'de memleketi Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'na defnedildi.
  • 05
    Faruk Tınaz'ın eşi Canan Tınaz'dan doktora suçlama

    "KENDİ ÇİFTLİĞİM VAR"

    Yarış atlarına olan düşkünlüğü ile bilinen Faruk Tınaz, "Kendi çiftliğim var, yaklaşık 30 tane atım var. Mars isimli atım çok iyi, yarışları çoğu zaman kazanıyor." ifadelerini kullanmıştı.
  • 06
    Faruk Tınaz'ın eşi Canan Tınaz'dan doktora suçlama

    FARUK TINAZ HAKKINDA

    Faruk Tınaz, 6 Haziran 1956'da dünyaya geldi. Sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Adana'da doğdu. Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi aldı. 1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak, TRT'de çalışmaya başladı. Müzisyen kimliğinin yanı sıra Tınaz, pek çok filmde de rol aldı.

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