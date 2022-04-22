"EŞİM HAYATINI DOKTOR İHMALİNDEN KAYBETTİ"

Canan Tınaz, sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Dostlar, pankreas kanserinden kaybettiğimiz; benim canımın yarısı ve sevenlerini bu konuda aydınlatmak ihtiyacı duyuyorum. Her yıl sağlık kontrollerini yapan, iyi kalpli, canım eşim, bir doktorun kurbanı olarak hayata gözlerini yumdu. Dava, hukuk süreci içinde devam etmektedir. Gönül yarasına, kulaktan şifa olmadığı gibi, hukuk işleyişine de boynumuz kıldan ince bekliyoruz."