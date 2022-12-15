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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fas'ın peri masalı noktalandı! Alkışları topladılar

2022 Dünya Kupası'nın flaş takımı Fas, yarı finalde Fransa'ya yenilerek turnuvaya veda etti. Herkesin alkışlarını toplayan Atlas Aslanları, Hırvatistan ile 3.'lük maçına çıkacak

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  • Fas'ın peri masalı noktalandı! Alkışları topladılar

    2022 Dünya Kupası'nın peri masalına imza atan Fas, yari finalde son dünya şampiyonu Fransa'ya 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
  • Fas'ın peri masalı noktalandı! Alkışları topladılar

    Son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan ve üçüncüsü Belçika'nın yer aldığı F Grubu'ndan 7 puanla lider çıkan Faslı teknik adam Walid Regragui yönetimindeki "Atlas Aslanları", turnuvaya yakışan oyunları, renkli tribünleri, maç sonrası sevinçleri ve aile bağlarıyla futbolseverlerin gönlünde taht kurdu.
  • Fas'ın peri masalı noktalandı! Alkışları topladılar

    NELER YAPTILAR?

    Hırvatistan'la golsüz berabere kalarak başladığı kupada, Belçika'yı Beşiktaş'ta forma giyen Romain Saiss ve Zakaria Aboukhlal'in golleriyle 2-0 yenen Fas, neler yapabileceğinin sinyallerini de vermişti.
  • Fas'ın peri masalı noktalandı! Alkışları topladılar

    Son maçta Kanada'yı Hakim Ziyech ve Youssef En Nesyri'nin golleriyle geçen Kuzey Afrika temsilcisi, grupta kalesinde tek golü kendi ağlarını vurduğı bu mücadelede gördü.
  • Fas'ın peri masalı noktalandı! Alkışları topladılar

    İspanya'ya karşı son 16 turu maçına çıkan Fas, 12 yıl önce turnuvada şampiyonluğa ulaşan rakibini seri penaltı atışlarıyla evine gönderdi. 
  • Fas'ın peri masalı noktalandı! Alkışları topladılar

    İspanya'nın üç atıştan da yararlanamadığı penaltılarda, Madrid doğumlu Achraf Hakimi'nin golünde turun gelmesi, sosyal medyada da en çok paylaşılan bilgilerden oldu.
  • Fas'ın peri masalı noktalandı! Alkışları topladılar

    Tarihinde ilk kez çıktığı çeyrek finalde EURO 2016 şampiyonu olan ve turnuvanın da favorilerinden olan Portekiz'le karşılaşan Fas rakibini de En-Nesyri'nin golüyle saf dışı bırakmayı başardı.

     
  • Fas'ın peri masalı noktalandı! Alkışları topladılar

    Yarı finale yükselen ilk Afrika takımı olan Fas hem ülke hem de kıtası için büyük bir başarıyı sağlamış oldu.
  • Fas'ın peri masalı noktalandı! Alkışları topladılar

    Ancak Fransa'ya kaybeden Atlas Aslanları, cumartesi Hırvatistan ile 3.'lük maçına çıkacak.
  • Fas'ın peri masalı noktalandı! Alkışları topladılar

    İLKİ BAŞARDILAR

    Fas, turnuva tarihinde çeyrek finale yükselen 4. Afrika takımı olduktan sonra yarı final gören ilk Afrika takımı oldu.
  • Fas'ın peri masalı noktalandı! Alkışları topladılar

    REGRAGUI'DEN "AZ ZAMANDA ÇOK İŞ"

    Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrikalı teknik direktör olan Faslı Walid Regragui, turnuvanın başlamasına 3 aydan az bir süre kala takımın başına geçti.
  • Fas'ın peri masalı noktalandı! Alkışları topladılar

    Vahid Halilhodzic'in ayrılmasının ardından 31 Ağustos'ta göreve başlayan 47 yaşındaki teknik adam, turnuvaya kadar sadece 3 hazırlık maçı yapabildi. Regragui yönetimindeki Fas, bu karşılaşmalarda Şili ve Gürcistan'ı yenerken, Paraguay ile berabere kaldı.
  • Fas'ın peri masalı noktalandı! Alkışları topladılar

    Walid Regragui maçın ardından "Dünya üçüncülüğü neden olmasın? Buraya gelen taraftarımıza bir hediye vermek isteriz" dedi.
  • Fas'ın peri masalı noktalandı! Alkışları topladılar
  • Fas'ın peri masalı noktalandı! Alkışları topladılar
  • Fas'ın peri masalı noktalandı! Alkışları topladılar
  • Fas'ın peri masalı noktalandı! Alkışları topladılar
  • Fas'ın peri masalı noktalandı! Alkışları topladılar
  • Fas'ın peri masalı noktalandı! Alkışları topladılar

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