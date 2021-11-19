"Bu buluşla ortaya çıkan sonuçlardan biri simge olgusudur. Bu deniz kabuklarının, süs eşyasının yanı sıra simge olarak da kullanılması, dilin varlığına işaret etmektedir. Çünkü simgelerin kullanılması için bir dilin olması gerekir. Bu bakımdan, bu keşfi, dillerin ortaya çıkışıyla ilişkilendirebiliriz."