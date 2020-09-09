Sabah kahvaltısında ve akşam yemeğinde çok rahatlıkla tüketilebilecek bir tarif denemenizi isterim. Karadeniz Bölgesinde genellikle her evde yapılır. Akşam ana yemek olarak, sabah kahvaltı sofralarında da sıklıkla yenen fasulye turşusu kavurması lezzetli ve iştah açıcı olması sebebiyle en çok tercih edilen yemeklerdendir. Pratik ve hafif bir öğün için hiç düşünmeden, bu leziz fasulye turşusu kavurması tarifini yapabilirsiniz.

Fasulye Turşusu Kavurması İçin Gereken Malzemeler:

Kavurmalık fasulye turşusu

2 adet soğan

Sıvıyağ ya da tereyağı

1 tatlı kaşığı salça

Fasulye Turşusu Kavurması Yapılışı:

Kavuracağınız miktarda fasulye turşusu kavanozdan alarak biraz suda bekletin.

Kavuracağınız tavada yağı kızdırdıktan sonra piyazlık olarak doğradığınız soğanları ekleyerek kavurun.

Pembeleşen soğanların üzerine salça ekleyin.

Biraz karıştırın.

Suda beklettiğiniz fasulyeleri yemeklik ya da bütün olarak tavaya alın.

Biraz soğan ve salça ile karıştırın.

Yarım çay bardağı da su ilavesi yapın.

Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın.

Ilık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Fasulye turşusunun fazla tuzunu almak için, Üzerlerini aşacak kadar su ilave edip, 1 saat bekletirseniz turşu kavurmanız daha güzel olur.