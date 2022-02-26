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Fatih Aksoy'un acı günü

MED Yapım'ın sahibi Fatih Aksoy, annesi Lamia Aksoy'un acısı ile sarsıldı. Lamia Aksoy, dün Levent Afet Yolal Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi

Fatih Aksoy'un acı günü
Fatih Aksoy'un acı günü
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Birçok dizi ve sinema filminin yapımcılığını üstlenen ve MED Yapım'ın sahibi olan Fatih Aksoy'un annesi Lamia Aksoy, yaşamını yitirdi.

Ünlü yapımcının annesi Levent Afet Yolal Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

Türk Sineması'na birçok ismi kazandıran Fatih Aksoy'u acı gününde, iş, sanat ve magazin dünyasından birçok ünlü isim yalnız bırakmadı.

Kenan İmirzalıoğlu, Oktay Kaynarca, Hülya Avşar, Pınar Altuğ, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Hazal Kaya, Acun Ilıcalı, Şevval Sam ve Mahsun Kırmızıgül gibi isimler, Aksoy'a bu zor gününde destek oldu.

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