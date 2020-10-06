Fatih Altaylı: Fatih Terim'in egosunu bıçak kesmez

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati adlı programda açıklamalar yaptı. Altaylı'nın açıklamaları şöyle:

"FORMULA 1, ÜÇ AYAKLI BAŞARIDIR"

Formula 1'in Türkiye'ye geliş hikayesini biliyor muyuz? Formula 1'in yayıncı kuruluşuyla yapmış olduğu anlaşmadan ötürü bu sene belirli sayıda yarış gerçekleştirmesi gerekiyordu. Bunun da Avrupa coğrafyasında olması gerekiyordu. Bu kapsamda Türkiye'nin çok büyük dostu olan Jean Todt, 'Başvurun size vereceğiz' dedi. 'Para' dendi, 'Paraya gerek yok' dedi. Böylelikle Türkiye'ye pandemi dolayısıyla bedava geldi. Anlaşma şöyleydi; bütün gelir bilet satışından ve sponsordan olacak. Bilet satışının kesilmesi o anlamda gelir konusunda sıkıntı olabilir ama henüz net değil. Pandeminin bugünkü koşulları içerisinde Valilik seyircisiz kararı aldı. Ama mücadele iyi gider, sayılar düşmeye başlarsa valilik büyük ihtimalle seyircili yarışa izin verecektir. Çünkü herkesin işine gelen bir şey. Formula 1'in Türkiye'ye gelmesinde üç ayaklı başarı söz konusu. Bir tanesi Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu. İki Intercity ve Vural Ak, üç devletin bu işe bir kez daha destek vermesidir. Bu iş üç ayaklı gelişti. Üçünü de ayrı ayrı tebrik etmek lazım. Zannediyorum şu anda zaruretten ötürü böyle bir şey yaptılar. Pandemide bir gerileme olursa, belki o gün yeniden seyirci gündeme gelir. Biletler satışa çıkarıldığında 'eğer seyircisiz olursa iptal edeceğiz' demişler. Bence hemen etmesinler, bir 10 gün kadar vakit var diye düşünüyorum. Türkiye'nin hastalıkla başarılı olduğuna dair de bir imajını verecektir böylece, eğer seyircili yapabilirse.

"GALATASARAY, 4-0 YENİLEBİLİRDİ"

"Süper Lig düştüğü çukurdan bir türlü çıkamıyor. Giderek eğlencesiz, kötü, seviyesiz bir iş haline geldi futbol. Seyretmekten zerre kadar keyif almıyorum. Galatasaray 56 yıldan bu yana tuttuğum bir takım. Kasımpaşa maçında 36. dakikada kapattım televizyonu. Sonucu duyduğumda da sevindim. Niye mi? Ucuz atlattık! Bir Manchester United faciası gibi bir şey olabilirdi. İlk yarı 4-0 biterdi ve kimse de bir şey diyemezdi. Galatasaray'ın rakip kaleyi zorlayacak ilk yarı tek pozisyonu yok. Ramazan'ın top çıkarmadığı neredeyse bir maç. Galatasaray'sın iki tane Türkiye klasmanının ötesinde forveti var. Sen bu iki forvete top bile götüremedin"

"FENERBAHÇE DE MUTLU OLMASIN, HİÇBİRİNİN FARKI YOK"

"Kimse de sevinmesin. Burada Fenerbahçe mutlu olmasın. Fenerbahçe de iğrenç oynuyor. Hiçbirinin öbüründen farkı yok. Beşiktaş yerden kazınıyor. Kulübün içerisinin karışması an meselesi. Türk futbol taraftarına yazık, bu rezilliği futbol diye izlettiriyorlar. Seyirci ortalamalarına baktığın zaman bir felaket. Bu pandemi meselesi, korona salgını büyük takımların hiç işine yaramıyor"

"TERİM'İN EGOSUNU BIÇAK KESMEZ"

"Yeni neslin teknik direktörü Jürgen Klopp... Bu iş Azerbaycan-Ermenistan savaşı değil. Kazanıyorsun, kaybediyorsun. Şu çok net görünüyor. Japonların suşi kestikleri şahane bıçakları vardır. Kılıcı getir, Fatih Terim'in egosunu kesmeye çalış, kesemezsin. Böyle bir ego, bıçak kesmez somutlaşmış. Egonun ağırlığı altında Fatih Terim ezilmiş. Senin kimseye ispatlayacak bir şeyin yok. Avrupa'da kupa alan tek Türk takımını sen çalıştırmışsın. Abi ol, baba ol değil mi? Beceremiyor"

"TERİM YÖNETECİLERE KÜFREDEREK GEZİYOR"

"Koridorlarda Fatih Terim yöneticilere küfürler ederek geziyor. Florya'da yöneticiler Fatih Terim'den randevu alamıyorlar. Takımı yönetmekten aciz bir yönetim. Ey Fatih Terim, yönetim senin istediğin transferi yapmadı. Senin elinde Türkiye'nin en iyi takımı var. Türkiye'nin en pahalı kadrosu sende. Kimi istedin de alınmadı? Diagne veya Falcao'ya top taşınamamasının sebebi bir türlü orta saha mı? Sürekli ağız burun yamultmakla bu iş yürümüyor. Fatih Terim bizim canımız ciğerimiz. Bize yaşattıkları şampiyonluklar var."

"BU CAMİAYI AYAKTA TUTAN KİŞİ FATİH TERİM"

"2002 sayısı Özhan Canaydın yönetimi devralıyor. Benim ikinci başkan olduğum yönetim devrediyoruz. Net söylüyorum banka borcumuz sıfır. Sadece TMSF'ye gitmiş olan Etibank'a olan teminat borcumuz var 5 milyon dolar. Oynayan futbolculara hemen hemen borcumuz sıfır. Kulüpten ayrılmış futbolculara 7 milyon borcumuz var. Vergi borcunu sıfırlıyoruz. Buna mukabil Telsim'den 9 milyon dolar para geldi. Yani 4 milyon dolar borç. Bizim Özhan Canaydın'a devrettiğimiz borç. Fatih Terim geldi. Türk futbol tarihinin en yoğun transferini yaptılar. 40 futbolcu aldılar. Herkesi aldılar. Çöpe atılmış Revivo'ya 10 milyon dolar verdiler. Galatasaray'ın bugünkü batağı orada başladı. Daha sonra üstüne tüyler dikildi, en büyük tüyü Ünal Aysal dikti. Fatih Terim'in borçta rolü var"

"BU YÖNETİM, TERİM'İN TIRNAĞI OLAMAZ"

"Galatasaray'da yönetim olduğunu zanneden bir yönetim var. Terim niye önemli bugün? Bugün camiayı bir arada tutan tek yapışken Fatih Terim. Hasbelkader benim de içinde bulunduğum bir grubun Dursun Özbek'ten kurtulacağız diye bu çarıklı erkan-ı harp güruhu, Fatih Terim'in tırnağı olamaz!"

"TFF YOK HÜKMÜNDEDİR"

Federasyon bir takım rakamlar verdi. Fenerbahçe geçen sene yüzde 80 yaptı. Normalde ceza alması lazım. Puan silme, ihtar, para. Limitleri aştığı halde geçen sene bunların hiçbir tanesini almadı. Birisi bana anlatsın, Fenerbahçe limitlerin içerisinde. Fenerbahçe bu ligin tadıdır, tuzudur, bu transferleri yapabilmelidir diye düşünüyorum. Ama Federasyon niye yalandan açıklıyorsun limiti? Adam öldürmek yasak, ama ben adam öldürüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu yok hükmündedir. Fenerbahçe belli ki, demiş ki, 'Avrupa, UEFA kuralları benim için umurumda değil, ben şampiyon olayım da o zaman gelince bakarız' Federasyon desin ki, 'Arkadaşlar biz serbest bıraktık, kafanıza göre takılın'. Fenerbahçe en düşük limite sahip takım, transferin şampiyonu. Dalga geçiyorlar"

FENERBAHÇE'NİN KARAGÜMRÜK MAÇI

"FENERBAHÇE EN İYİ MAÇINI OYNADI"

"Fenerbahçe bu sezon en iyi maçını oynadı. Bu haftanın en iyi maçıydı diyebiliriz. Başarı en önemli imajdır. İki gol atıp maçı aldıysa önemlidir. Samatta bunu nerede sürdürür bilemiyorum. İki gol atmış bir oyuncuya kötü demek için Allah'tan korkmak lazım. Sosa'nın pası da şahaneydi"

KASIMPAŞA'NIN İPTAL EDİLEN GOLÜ....

"CÜNEYT ÇAKIR'IN HATALARI, KASIT"

"Cüneyt Çakır'ın Avrupa maçlarını seyretmesek kötü hakem deriz. Demek ki art niyetli. Galatasaray'ı korudu, Kasımpaşa'yı yaktı diye demiyorum bunu günü geliyor Galatasaray'ı yakıyor. Bu arkadaş, ligi kirleten bir arkadaş. Profesyonel hakemlik var ya şimdi, bu aşırı profesyonel. Bu, ligi dizayn ediyor bence kendince. Ya talimatla, TFF'nin yayıncı kuruluşun istekleri doğrultusunda... Bu arkadaşın kötü hakem olmadığını bildiğim için yaptıklarının arkasında bir plan, bir tezgah... Taraftara eyyam yapıyor olabilir bilmiyorum. Ama hatalarının samimi olduğunu düşünmüyorum, kasıt bence bu adam için"

SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI

"SERGEN'İN AÇIKLAMALARI DOĞRU"

"Sergen'in söylediklerinin tamamı doğrudur. Bir şeye katılmıyorum, her şeyi açıklıyor esasında. Balotelli mevzusu... O kadar doğru söylüyor ki Sergen.. Anektod anlatacağım bununla ilgili... 90'ların sonunda Faruk Süren, yaşı ileride ama yıldız bir oyuncu almak istiyor. Kamuoyuna yansımamış ama yönetim ve futbol şubesinde konuşuluyor. Fatih Terim dedi ki bana 'Başkan böyle birini alıyormuş, almasınlar. Yaşı ve problem, oynamaz bizde. Boşuna parayı sokağa atacağız' Teknik direktör böyle söyleyince ben de Faruk Süren'i aradım, 'Gel konuşalım' dedi. Davette bir araya geldik. Terim'in söylediklerini ilettim. 'Boşver, düşünme. Ben bu oyuncuyu alırım, Fatih Terim istemezse kulübede oturtur. Ben faydalı olacağını, Terim'in de bundan yararlanacağını düşünüyorum' dedi. O oyuncunun adıın söylemiyorum şimdi. Galatasaray'a geldi, çok büyük iş yaptı. Sergen haklı... Balotelli. İsteyen alır ama Sergen isteyemez. Balotelli problem bir adam, ben de olsam almam. Hiçbir takımda dikiş tutturamamış bir adam. Tek atımlık kurşunum varken Balotelli'yi alın diyemem ben. Ama başkan alırsa ayrı..."

"BU İŞ PATRONAJ İŞİDİR, KULÜPLERİ SATSINLAR"

"Bu kulüp yapısı dünyada kalmıyor, bu iş patronaj işidir. Bir iki yerde sürüyor ama Türkiye'de sürmez. Atın da eğerin de ve o eğere oturanın da aynı kişiye oturması lazım. Bu kulüpleri satsınlar, başka türlü işin içinden çıkamayacaklar. Alan da bilsin, uzun vadeli programlar yapsın, ona uygun adamlar getirsin. Buraları doğru düzgün yönetilen şirket haline getirsinler. Bu haliyle bu iş olmayacak"

AHMET AĞAOĞLU'NDAN SERDAR TATLI ELEŞTİRİSİ

"Ahmet Ağaoğlu kendi pozisyonunu kurtarmak için böyle şeyler yapıyor. Taraftarın tepkisini çekmemek için hak arıyormuş gibi yapıyor. Geçen sezonki şampiyonluğun kaybedilmesini TFF'ye bağlıyorlar ama kaybedilen maçlar ortada. Sürekli başkalarını suçlarsan asla kendi hatalarını düzeltemezsin"