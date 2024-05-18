4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün 5 bölgemizde sağanak yağış, 4 bölgemizde ise toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Konya, Kahramanmaraş, Malatya ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
4 BÖLGEDE TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR
Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI İÇ KESİMLERDE ARTIYOR
Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 26, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi ve doğusu yerel sağanak yağışlı
İSTANBUL: 23, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 28, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 24, Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE: 27, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 24, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 28, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 32, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 32, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 30, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 24, Parçalı ve az bulutlu
BURDUR: 30, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 28, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 26, Parçalı bulutlu
KONYA: 28, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT: 21, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 19, Parçalı bulutlu
SİNOP: 18, Parçalı bulutlu
SAMSUN: 19, Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
TRABZON: 17, Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
ERZURUM: 15, Parçalı bulutlu
KARS: 14, Parçalı bulutlu
MALATYA: 24, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN: 17, Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR: 27, Parçalı bulutlu
GAZİANTEP: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT: 25, Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA: 32, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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