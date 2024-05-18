Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Konya, Kahramanmaraş, Malatya ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

4 BÖLGEDE TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI İÇ KESİMLERDE ARTIYOR Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. REKLAM