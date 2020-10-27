Fatih Altaylı: Fenerbahçe havayı yakalamak üzere

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati adlı programda Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde spor gündemini değerlendirdi. Altaylı'nın yorumlarından öne çıkanlar şöyle:

"ÜÇ BÜYÜKLERİN RUHU VARDIR"

Beşiktaş kopuk kopuk oynuyor, taraftarını mutlu edecek bir oyun oynamadı. Fenerbahçe'ye zaman zaman eleştiri yöneltiyordum, Fenerbahçe'nin ruhu vardır buna uygun oynanması gerekir. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın ruhları vardır. Diğer takımlar gibi değillerdir. Fenerbahçe ruhu daha hücumcu bir ruh. Beşiktaş'ın ruhu daha kolej, semt takımı ruhu. Galatasaray'ın ruhu, daha üstten bakan bir ruh. Üç takımda da bunlar yoktu. Fenerbahçe biraz biraz bunu kazanıyor. Fenerbahçe bunu kazanırken sakın çok sevinmesin. Kazanmasındaki sebep çıtayı yukarı çıkarması değil, diğerlerinin çıtasının aşağıda kalması. Keza Beşiktaş da öyle. Beşiktaş, Sergen'le birlikte oluşacağı düşünülen takımdaşlığı hala görmüyorum. Pandemiden sonra bu olmadı Beşiktaş'ta, olur mu olma mı göreceğiz.

"VIDA ARTIK TORNAVİDA OLMUŞ"

Vida nerede? Vida, Vida değil artık o tornavida olmuş! Pandemi ve ailesiyle alakalı mı bilmiyorum bir şeyler var galiba... Kaleyi gole kapatıp kapatamamak benim açımdan önemli bir mesele değil. Bana göre futbolda beş ye altı at. Önemli olan sahaya koyduğun oyunun bunu izleyen insanlarda yarattığı keyif. Gol yiyebilirsin ama kendi yetersizliğinden değil, rakibin becerisinden ye. Beşiktaş'taki mesele bu değil tam tersi. Golü atan rakip değil, golü yiyen Beşiktaş. Rakibin fazla bir şey yapmasına gerek olmadan Beşiktaş o golü ikram ediyor.

"ALPER ULUSOY İYİ NİYETLİ BİR HAKEM DEĞİL"

Alper Ulusoy'un geçmişine baktığın zaman 'Bu hakem, iyi hakem' diyebileceğin bir hareketi var mı? Vasat altı bir hakem. Üstelik de iyi niyetli olduğuna hiç kimsenin inanmadığı bir hakem. Yaptığı hatalara iyi niyetle yaptığına kimse inanmıyor. Türkiye'de hakemlik yapıyor olması zul olan bir hakem. O yüzden bu arkadaşın bunu yapması son derece normal. Hakem sıfatını hak etmiyor.

"SUMUDICA RÜŞVETİ AÇIKLADI DİYE ETİK KURULU'NDA"

Sumudica 'Bana rüşvet teklif etti' dedi diye Etik Kurulu'nda. 'Sen futbolu lekeledin' deniyor. Lekeleyen o mu, rüşveti teklif eden mi? İşte bu, Türk Futbol Federasyonu'nun meseleye nereden baktığının en açık göstergesi.

"TRABZONSPOR YÖNETİMİ SALMIŞ"

Trabzonlu troller bana saldırsınlar istedikleri kadar sonuçta Trabzonspor'un durumunu etkilemiyor. Başından beri bunun yaşanması ihtimalinden bahsettim, hakaretler ettiler. Spor camiasının içerisinde bunca yıldır varım, her taraftan bilgi geliyor, duyum geliyor. Sırf o da değil, dertleşiyor insanlar. Trabzonspor'un bu hale düşeceği bu yazdan belli. Trabzonspor'a bir teknik direktörle anlaşmaları tavsiye edildi. O kişi şu anda beIN'de yorumcu. Her konuda anlaşılmış. Diyorlar ki 'Novak gidiyor, Sörloth gidiyor, Sosa ve biri daha gidiyor' Bunlar gidiyor, daha haziranda belli. 'Peki kimler alınıyor yerlerine?' diyor, 'Bilemiyoruz kimleri alabiliriz' cevabı veriliyor. Teknik direktör diyor ki 'Ben gelemem, kariyerim zaten zedeli. Bunu taşıyamam. Bu futbolcular giderse Trabzonspor hiçbir şey yapamaz' diyor. Yönetim geçen sezon sonunda bu oyuncuların gideceğini biliyor, yerlerini doldurma çabası yok. Lig biter bitmez çekildi Trabzonspor yarıştan. Yönetim bunu bile bile yapıyor. O yüzden o kadar puan kaybı var. Yönetim bırakmış! Teknik direktör bile beIN'de yorum yapmayı, Trabzonspor'a tercih ediyor!

Trabzonspor buna rağmen kötü başlamadı. İki takım arasında müthiş bir kalite farkı var. Bir tanesinin kadrosu vasat bir Anadolu takımı kadrosu, diğerininki iyiye yakın bir kadro. Ligin en iyi iki kadrosundan bir tanesi. Buna rağmen ilk yarı Trabzonspor'un müthiş bir dominasyonu vardı. Fenerbahçe'nin çok şaşkın hali vardı. Fenerbahçe'nin en önemli umutlarından biri diye baktığımız Ozan Tufan sahada yoktu hatta negatif unsur olarak vardı. Caner Erkin sahada yoktu, çabası vardı ama başarısız çabalardı. Gökhan Gönül sahada yoktu. İki oyuncu ayakta kaldı: Valencia ve Tisserand. Valencia çok hoşuma gitti bu maçta. Sosa baya kötüydü, zaten golü de büyük oranda onun yüzünden yediler.

"TRABZONSPOR'A ISAAC NEWTON'I GETİR YİNE BİR ŞEY OLMAZ"

İkinci yarı 'Ya herro ya merro' dedi Fenerbahçe. O 'ya herro ya merro'lar her zaman tutmaz. Trabzonspor zayıf ve güçsüz olduğu için tuttu ama her maçta tutmaz. Alanyaspor işi tak diye çevirebilir. Gününde bir Galatasaray veya organize olmuş bir Galatasaray gerçi o da olacak gibi durmuyor, başka bir şeye çevirebilir. İlk yarıdaki oyun gerçekten korkunçtu. Dedim ki 'Bu mu Fenerbahçe?' Trabzonspor büyük hızla panikledi. Golü yedikten sonra dağıldılar. Abdülkadir yer yer iyi hareketler yaptı, 40 metrelik çıkışı vardı o da penaltı mıydı bilmiyorum bence dışarıdaydı. Novak'ın boşluğu asla dolmuş değil. Afobe iyi ama tek başına ne ifade eder? Nwakaeme bu maçta diğer karşılaşmalara oranla daha fazla kendini bulmaya çalıştı ama Trabzonspor, kendine yakışmayacak bir kadro. Trabzonspor'a Eddie Newton'ı bırakıp Isaac Newton'ı getirsen de bir şey olmaz. Trabzonspor'un işi çok zor ama Newton'ı günah keçisi yapabilirler.

"FENERBAHÇE HAVAYA GİRERSE ŞAMPİYON OLUR"

Kornerden gol atmak organizasyon meselesi mi başka bir şey mi bilemiyorum. Savunma hatası, iyi savunmada olmaz bu. Buna önlem alamıyorsan rakipte problem vardır. Fenerbahçe güzel yapıyor ama rakibin de avanaklığı... 50 senedir Fenerbahçe izlerim, Fenerbahçe'nin en önemli özelliği şudur: Havaya girerse girer, giremezse giremez. Girerse şampiyon olur, giremezse hiçbir şey olmaz. Fenerbahçe şu an havaya girmek üzere. En temel mesele budur. Havaya girerse Fenerbahçe'yi hiç kimse tutamaz. Hocası da tutamaz rakip de tutamaz. Fenerbahçe bir hava takımıdır. Havaya girdi mi medyayı şunu bunu da yanına aldığı zaman... Medya Fenerbahçelidir demiyorum. Medya, Fenerbahçe'yle fazla ilgilidir. İyiyse iyiliğini kötüyse kötülüğünü şişirir. Fenerbahçe'yle makul bir medya tavrı yoktur.

"FENERBAHÇE'Yİ DURDURACAK ÇAPTA BİR RAKİP GÖRÜNMÜYOR"

Türk medyasına sorarsan Fenerbahçe şu an Real Madrid'i falan parçalar. Çünkü Fenerbahçe taraftarıyla iyi geçinme yolu olarak bunu görür. Şu anda o havayı yakaladı. Şu anda bir tökezleme olayı da kolay kolay görünmüyor çünkü rakipler arasında Fenerbahçe'yi tökezletecek çapta takım bir tek Anadolu'daki katı savunmaların bir şey yapma ihtimali... Onun dışında kimsenin Fenerbahçe'yi kolay kolay bloke etme ihtimali şu aşamada görünmüyor çünkü Fenerbahçe azdı bir kere! Kudurdu! O yüzden yürüyecekler. İyi oynasa da kötü oynasa da kazanacak. Fenerbahçe iyi bir moda girmiş vaziyette, bu ne kadar sürerse şampiyonluk o kadar yakın.

Fenerbahçelilerle ilgili bir eleştiri getirmek istiyorum, anlamadığım bir tavır var. Bir dönem 'Fenerbahçe Türkiye'dir, Fenerbahçe cumhuriyetiyiz, bürokraside süperiz, her yerde en güçlü biziz, kimse bize bir şey yapamaz'la övündüler. İşler kötü giderse de birden bire tersine dönerler 'Herkes bize karşı' falan. Karar verin en güçlü müsünüz yoksa tersi mi? Bunun benzerini zaman zaman Fatih Terim de yapıyor ama kimse kimseye karşı da yana da değil. Evet futbolda bir takım fırıldaklar dönüyor ama camialarla alakalı değil, bireysel işler.

"VOLKAN VE EMRE TAKIMI TAKIM YAPMA KONUSUNDA ÖNEMLİ İŞLER YAPIYOR"

Her ne kadar sinirli bir bücür olarak göze çarpsa da Fenerbahçe'de maaş da almadığı söylenen sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun takımı takım yapma konusunda çabaları olduğu gerçek. Kimse önemsemiyor ama Volkan Demirel de öyle. Galatasaraylılar çeşitli yaratıklardan lakap takıyor ama Volkan Demirel aslında oldukça rafine bir çocuk. Diğer futbolculara benzemiyor. Türkiye'nin en iyi resim koleksiyonunu bu yapıyor. Eşi çok düzgün bir hanımefendi. Bütün bunlar takımdaşlığı oluşturuyor. Futbolcularda onlara karşı bir saygı, kendine çekidüzen verme oluyor. Fenerbahçe bunu başardı.

"FENERBAHÇE VE SAMSUNSPOR'U KUTLARIM"

Kurşunlanma işi karanlıkta kaldı. Fenerbahçe'ye kim ateş etti kim ettirdi ne oldu, soruşturuldu mu ne oldu belli değil. Sonuç tabii ki olmayacak. Samsunspor ve Fenerbahçe'ye Atatürk'e gösterdikleri saygı sevgiden dolayı kutluyorum, ellerinden alınlarından öpüyorum. Atatürk'e kim sahip çıkarsa onun elini öperim. Keşke benim takımım da bunun onda biri kadar sahip çıksa.

"GALATASARAY EKSİK TAMAMLIYOR AMA HEPSPİNDE SUÇ HAKEMLERDE DEĞİL"

Galatasaray kazanmayı hak etti. Fatih Terim doğru söylüyor genelde maçı eksik tamamlıyor ama bütün suçu da hakemlere yıkmasınlar. Her maç birisi atılıyor Galatasaray'da büyük bölümü de hak edilerek. Falcao'nun o kadar hak etmeden atılması, diğerlerini haksız çıkarmaz. Ha Fatih Terim 'Diğerlerine göre daha kolay atılıyoruz' dese anlayabilirim. Çünkü 'Faulü taktik olarak kullanan takımlara bu kadar kart çıkmazken bunu ezelden beri bilmeyen Galatasaray'a bu kartların çıkması ağır oluyor' dese anlaşırız. Bu kadar kart çıkmasının nedenini Fatih Terim de aramalı.

"İLK GOL ÖNCESİ BABEL BANA GÖRE FAUL YAPMIYOR"

Babel'in pozisyonu bence faul değildir ama Türkiye'deki hakemlerin yüzde 99'una göre fauldür. Yakından seyret hiç çekiyor falan yok. Türkiye'de bunlar faul veriliyor. Aynı pozisyonun tam tersi olsa bu sefer Galatasaray bağırırdı büyük ihtimalle. Avrupa'nın pek çok liginde bunlar verilmiyor. Hatta Erzurumsporlu oyuncunun yaptığı faul, Avrupa'da onu çalarlar! Topu engellemeye çalışıyor falan. Türk futbolcusu buna alıştığı Avrupa'da böyle bir pozisyonda zart diye gol yiyor. VAR'da bakılan onun faul olup olmadığı değil, pozisyonun ofsayt olup olmadığı. Hemen golden sonra gösterilen ofsayt ekranıydı. Ağır çekimde geldi o görüntü, VAR'da değil.

"MARCAO'NUN PENALTISI ÇOK NET"

Ağır çekimde penaltı olduğu çok net görülüyor. Hakemin o kadar önünde olmasına rağmen nasıl görmedi onu anlamadım ben. Yapılan hareket faul ve penaltı. İsteyerek yaptı yapmadı, fark etmez.

MUSTAFA CENGİZ'İN AÇIKLAMALARI

"YÖNETİM FLORYA'YA GİTTİ, TERİM FLORYA'DA YOK!"

Galatasaray'da esas sorun saha dışında zaten, içinde değil... Yalan rüzgarı... Çok iyi bir diziydi. Jaws çene demektir. Bu beyefendinin çenesi de düşmüş. Sürekli konuşuyor, kimseyi ilgilendirmeyen detaylar... Kime ne Fatih Terim'in hangi toplantıya saat kaçta geldiğinden... Boş konuşmak diye bir şey vardır, aha vücut bulmuş hali. 'Hocamızla yönetim arasında sorun yok' demeye getiriyor çünkü yönetim kurulunun mahşerin dört atlısı mı beş atlısı mı var ya Florya'ya gittiler, Fatih Terim, Florya'da yok. Onlar geliyor diye gitmiş. Fatih Terim'in bunları taktığı yok. 'Çağırdık mı geliyor' açıklaması falan kime ne bundan? İlla bir şey söyleyeceksen 'Teknik direktörle aramızda sorun yoktur. Her türlü görüşme talebimize anında pozitif görüş vermek zorundadır, bunu yapmıyorsa Galatasaray'da teknik direktör kalması mümkün değildir' der geçersin. 'İkiyi bir geçe geldi' falan bunun adı yakışıksızlıktır. Galatasaray Başkanına yakışmayan bir tutumdur biz ne başkanlar gördük.

"MADEM SORUN YOK TERİM'İN AÇIKLAMALARI NİYE KANALDA YOK?"

'Fatih Terim soyunma odası koridorlarında küfür etti' diyorum. Fatih Terim yalanladı mı? Hayır. Başka görenler yalanladı mı? Yalanlamadı. 'Futbolcu almadı'yı ben söylemiyorum, üzerine oturarak ayakta kalmaya çalıştığın teknik direktörün söylüyor. Madem teknik direktörünün arkasındasın, onun yaptığı basın toplantılarını neden GS TV'de, portallarda yayınlamıyorsun? Madem her şey süt liman, hepiniz aile düzenindesiniz neden teknik direktörünün röportajları GS TV diyerek kendi medya organına çevirdiğiniz, kulübü ele geçirmiş bir yönetim kurulunun ve genel kurula gitmekten kaçan, ibra edilmeyeceği bildiği için hesapları kaçıran yönetim kurulunun oyuncağı haline gelmiş bir sözde bir kulüp kanalında yayınlatmıyorsun?

"KULÜBÜ NEDEN GENEL KURULA GÖTÜRMÜYORSUN?"

Kulübü niye genel kurula götürmüyorsun? Pandeminin tekrar hortlamasını vesile bilerek yapmayacaklarını biliyoruz. Bütün yaz herkes her şeyi yaparken sen niye yapmadın? Maksat ne? İki genel kurulu yapmadan, Galatasaray'ın iki senelik hesabı kitabını genel kurula vermeden seçime gidip 'Hadi bana eyvallah' demek. Bunların tamamı Galatasaray üyeliğinden atılırlar. Bu lekeli insanlarla yola gidemez Galatasaray.

"BUNLAR UTANMADAN ADAY OLACAKLARINI SÖYLÜYORMUŞ!"

Bunlar utanmadan başkanlığına aday olacaklarını söylüyorlarmış. Bir taraftan Abdurrahim Albayrak bir taraftan Yusuf Günay bir taraftan da Kaan Kançal... Quadriga'nın dört atı Galatasaray'da herhangi bir şeye aday olamazlar o şansı kaybettiler. Abdurrahim Albayrak ve Kaan Kançal bu rezillikler patlak verdiği gün, iki ay üç ay önce 'Arkadaşlar ben bu pisliğin içinde olmam' diyip istifa etselerdi Galatasaray Genel Kurulu onları bağrına basardı, doğruları yaptıkları için. Yusuf Günay zaten söz konusu değil, Galatasaray onu içinden istiskal eder! Abdurrahim Albayrak da Kaan Kançal da ben adayım diye Galatasaray Genel Kurulunun karşısına çıkamazlar! Bunların hiçbirini Galatasaray kabul etmez, istemez. Çünkü bugünkü suçun, rezaletin ortaklarıdır. Çok sevdiğim kardeşlerim, arkadaşlarım olmasına rağmen söylemek zorundayım. Abdurrahim Albayrak 20 küsür yıllık arkadaşımdır, her yönetimine girsin diye elimden gelen her şeyi yaptım ama bugün o noktada değil"

"GALATASARAY YÖNETİMLERİ KİRLİ PAZARLIKLARA GİRMEZLER!"

"Galatasaray yönetimleri kirli pazarlıklara girmezler. Bir takım odaklarla Fatih Terim'i kovma, onun yerine bilmem kimi getirme pazarlıkları yapmazlar. Bunun hocanın kulağına gitmesinden sonra fıldır fıldır dönüp sözde bir takım mesajlarla bir yerlere yaranmaya çalışmazlar. Sonra da paçayı tamamen kaptırıp taraftar üzerinden ayakta kalmaya çalışmazlar. Bunlar edepsizliktir. Galatasaray edepli bir camiadır. Kalkıp 'mektepli mektepsiz' üstünden gidemezsin. Mustafa Cengiz'i o koltuğa oturtanların yüzde 90'ı mekteplilerdir. O koltuktan yakışıksız tavırları nedeniyle aşağı indirecek olanlar da mektepsizlerdir. Ve mekteplilerin bir bölümüdür. Galatasaray'da böyle bir kavga yoktur.. Kimse heveslenmesin, Yusuf Günay hiç, rüyasında göremez.

"KENETLENİN BAŞKA GALATASARAY YOK" AÇIKLAMASI

Ne yaptıklarını kendilerinin dahi bildiğini sanmıyorum. Ne yaptığını bilmeyen bir yönetimle karşı karşıyayız ama ne yaptığını bilmeyen bir teknik direktörle de karşı karşıyayız anladığım kadarıyla. Fatih Terim'in lakırdılarına baktığımız zaman laf demiyoruz çünkü içerik yok, 'Taraftara söz verdim' diyor. Sözleşmeyi taraftar mı yapmış? Taraftar istedi diye Özhan Canaydın göreve getirdi, kulübü el birliğiyle batırdınız sonra gitti. Ali Dürüst'ün ve Abdurrahim Albayrak'ın talebiyle Ünal Aysal döneminde getirildi iki adet başarı elde edildi. O iki adet başarıyı Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak'la paylaşmaktan hem teknik direktör hem kulüp başkanı memnun olmadığı için ikisi el birliğiyle Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak'ı uzaklaştırdılar sonra kendileri de darmadağın olup gitmek zorunda kaldılar.

"YÖNETİMİN DE TERİM'İN DE YAPTIĞI POPÜLİZM"

Bu iş, bir ekip işidir. Camianın toplam işidir. Taraftar gruplarına şirin gözükmek için yarış halinde olan bir başkan ve teknik direktörün Galatasaray'ı başarılı olma ihtimali yoktur. Gücün kaybolmuşsa, yapabileceğini düşündüklerini yapamayacak noktaya çekilmişsen gelmişsen yapacağın tek şey popülizmdir. Yapacakları hiçbir şey yok. Hiçbir gelecek planları, öngörüleri yok. Galatasaray'ı buradan nasıl çıkarırız diye düşünceleri olmadığı için sarılacakları tek şey popülizm ipi. Popülizm kimseyi kurtarmamıştır, tam aksine! Kendinizi dayadığınız kitleler başarısızlıkta silindir gibi üzerinizden geçerler. Bunun farkında değiller.

"ABDURRAHİM ALBAYRAK, CENGİZ HAKKINDA AĞIR KONUŞUYORDU"

Yusuf Günay, Nişantaşı kafelerinde iki seneden beri Mustafa Cengiz'i kötülüyordu. Abdurrahim Albayrak keza 'Bu adamın hiçbir planı yokmuş, ben olmasam ne yapacaktı' noktasındaydı ve ağır konuşuyordu. Hakaret etmez ama başkanın tavrı hakkında çok ağır cümleler sarf ediyordu. Ama orada olmak çok hoşlarına gidiyor. Bir kılıf bulmuşlar 'Ben Galatasaray'ı yarı yolda bırakmam' diye, yürüyorlar. Bundan en büyük zararı Galatasaray görüyor, iki senedir. Mali açıdan büyük bir felaket sportif olarak büyük bir felaketle karşı karşıyayız. İki sene önce 'Biz artık elimizi çekiyoruz Galatasaray'dan' demiştim, biz derken kastettiğim camiadır. Siz o camiayı bölerseniz, size destek veren ve vermeyen olarak ayrıştırırsanız sonuç bu olur. Benim kastım oydu. Biz derken bir grup Galatasaraylı. O hava kayboluyor. Bu havayı kaybeden kulübün başarılı olma ihtimali yok. Galatasaray bunu zaman zaman zaman kaybediyor, yine kaybetti.

"ÇAĞDAŞ ATAN'DA GUARDIOLA'YI GÖRÜYORUM"

Çağdaş Atan konuşurken çok düzel durmuyor mu? Baktığın zaman Guardiola'yı görmüyor musun orada? Abartıyor olabilirim ama gençler geliyor artık. Fatih Terim CEO olsun ama artık sahalar başkalarının. Gencecik insanlar var. Oyuncusuyla yaşıt teknik direktörler var. Futbol artık risk alan, yeni ufuklar açan... Şampiyon olur olmaz bu lafı söylüyor ve ağzına yakışıyor. Fatih Terim, Galatasaray'a geldiğinde böyle bir 'fresh'lik içerisindeydi, bugün değil. Fenerbahçe bir deneme yaptı, Galatasaray bu denemeyi yapamıyor. 'Fatih Terim giderse ne yaparız?' Başka alternatif düşünemez hale geliyor. Fatih Terim, Galatasaray'a geldiğinde bir şey miydi? Bırak onu geldiğinde ilk yarının sonunda 9 puan gerideyden istifasını vermişken, yönetim kurulundaki herkes yerine adam ararken dönemin başkanı 'Devam etsin kardeşim' dediği dönemin üzerinden 20 25 sene geçti. Yeni bir şey bul kardeşim. Çağdaş Atan inşallah başarılı olur, herkese ders olur"

KULÜPLER İLE YAYINCI KURULUŞ ARASINDAKİ KRİZ BÜYÜYOR

TFF beni sürekli yalanlıyor ama yalanlamanın mürekkebini kurumadan doğruluğum ortaya çıkıyor. 'Sizin elinizde yaptırım ne var? Teminat mektubunu iade ettiniz' demiştim epey önce. beIN SPORTS çeker gider, TFF'nin elinde hiçbir şey yok. Katar'da adam ararsın ondan sonra. beIN SPORTS'ta durum bu iken, parasını vermezken Nihat Özdemir de Mehmet Sepil de beIN SPORTS Haber'de tanıtım filminde ne işiniz var? 'beIN SPORTS paramızı vermedi' diyorsunuz tanıtım filminde beIN SPORTS'u övüyorsunuz! Alternatifi de iki senedir hazırlamıyorlar.