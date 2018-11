Fatih Altaylı ve Halil Özer, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında spor gündemini değerlendirdi. Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan ve 2-2 biten maçın sonrasında çıkan olayları ve 3 futbolcunun kırmızı kart görmesini değerlendiren Altaylı ve Özer, Hasan Şaş'a tepki gösterdi. Halil Özer, Fırat Aydınus'un raporunda yaşananları tüm detaylarıyla belirttiğini dile getirirken beklenenden daha ağır cezaların gelebileceğini söyledi. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin yaptıkları derbi açıklamalarında özeleştiri bulunmadığını dile getiren Altaylı ve Özer, iki kulübün de tüm suçu birbirine atmasının haksızlık olduğunu dile getirdi.

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİNİN 2-0'DAN ÖNCESİ VE SONRASI...

Halil Özer: Önce teknik tarafa bakmak istiyorum. 2-0'a kadar gerçek bir Galatasaray üstünlüğü var. Tam bir pelte gibi bir takım var Galatasaray'ın karşısında. Yaralı, teslim olmuş, ne göbeği ne kanadı işliyor, savunmada enteresan hatalar oluyor. Maçtan kopmuş bir Fenerbahçe vardı. 2-0'dan sonra akıllara 'O gün bugün mü? 6-0 olur mu' soruları geldi. Galatasaray bu sezon ikinci yarılarda düşüyor, aklıma o geldi. Scott Piri vardı önceden. Bunu kimin yapması lazım? Hasan Şaş, Ümit Davala. Davala belki uğraşıyordur ancak Hasan Şaş'ın farklı rolleri var herhalde! Bu kadar sakatlık da normal değil.

HALİL ÖZER: FATİH HOCA BAZI OYUNCULARA FAZLA SABIR GÖSTERDİ

Halil Özer: Fatih hoca ilk geldiğinde Gomis, Belhanda ve Feghouli'yi kendinden soğuttu. Çevresine 'Bu adamlarla bu işler olmayacak' dedi, bunlar futbolcuların da kulağına gitti. Futbolcular cin gibidir, çok akıllıdır. Gomis dolayısıyla gitti. İyi hazırlanamıyorlar. Üstüne futbolcularda bir keyifsizlik var. Geçen sene bir coşku vardı, bu sezon Fenerbahçe gibi önemli bir maçta 10-15 dakika vardı sadece. Fatih hoca futbolun savunmasını da hücumunu da çok iyi bilir. Gol yememesi gereken ne maçlar vardır, inanılmaz bir alan savunması yapmıştır. Bildiğimiz Fatih hoca 2-0'lık skoru tutar. Selçuk 2-1'den sonra girdi, 2-0'dan sonra alman lazımdı. Fenerbahçe alıp gidiyordu zaten. Fenerbahçe 3'e gidiyordu. Bana göre bazı oyunculara fazla sabır gösterdi. Sinan ne yaptı sahada? Onyekuru... Belhanda'nın ne oynadığını çözemiyorum. Yıllar önceki Johnson'ın gol attığı Fenerbahçe'dekinden bile daha kötü bir Fenerbahçe vardı. 2-0'dan sonra hiçbir şey yoktu!

FIRAT AYDINUS'UN DERBİ YÖNETİMİ

Halil Özer: Hakem Fırat Aydınus erken müdahale etse bu olayların hiçbiri olmazdı. Belhanda ile Soldado arasındaki gerginliğe uyanıp devreye girseydi bu olaylar yaşanmazdı. Sezemedi!

Fatih Altaylı: Fenerbahçe'nin ilk yarıda aşırı bir sertliği vardı. Galatasaray'ın sağ kanattan yaptığı bütün hücumlar faulle kesildi. Duran topların hiçbiri de değerlendirilemedi! Orada Linnes'e yapılan hareket... Direkt kırmızı kart bile olabilecek ancak sarı bile göstermedi. Bütün bunları sorumlusu Fırat Aydınus aslında. Aydınus'un kişiliksiz tavrı! Ya da belki de böyle olsun istedi, bilemiyoruz ki.

FATİH TERİM'İN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

Halil Özer: Hakemler seni katletmek istiyorsa, taç pozisyonuyla katletmezler. İlk defa mı taç verildi? Galatasaray'ın ikinci golünde de top Ozan'ın kafasından çıkıyor top. Ozan bile geri dönüyordu, gol oldu. Terim'in oraya takılması çok enteresan geldi. Bu takım ikinci yarı gitmiyor. Bunun eksiklerle falan alakası yok! Bir takım bir - iki eksikle darmadağın olmaz. Katılmıyorum, bütün yük Fırat Aydınus'a, VAR'a atılamaz!

Fatih Altaylı: Geçen sene Terim'in devraldığı takım en azından kondisyon olarak daha iyiydi. Demek ki daha iyi antrenman yapılmış.

SKORUN 2-0'DAN 2-2'YE GELMESİ

Halil Özer: Eğer bu maç buraya geldiyse futbolcuların eski coşkusunun olmamasının yanında kulübe heyetinin gerekli şeyleri yapmamasındandır. Ki Fatih Terim bir maçta 4 ya da 5 kez taktik değiştirebilecek bir hocadır. Yıllarca çok yaptı, bu kez yapamadı. Ama biraz anlayışlı olmak lazım kulüplerin içerisindeki durumu biliyorsunuz. O zaman Gomis konusunu idare edeceksiniz. Bir senede 40 tane gol atan santrforu nerede bulacaksınız? Kasımpaşa'nın santrforları Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'deki santrforlardan çok daha iyi. Hiç beğenmediğin Eren Derdiyok'a kaldın. Ne kadar etki yapar bilmiyorum ama 'Oley' konusu, Fenerbahçeli futbolcuları biraz etkiledi. Valbuena 15 dakika top oynadı, sol tarafı bitirdi. Orayı darmadağın etti! Sayın Aykut hoca 'Geri gelmiyor' diye diye bizi de etkiledi. Gelmesin abi, Valbuena da gelmesin. Alex çok mu gelirdi? Hiç gelmezdi. Alex'i de oynatmadı.

Fatih Altaylı: Şenol Güneş'te de aynı durumu seziyorum, transferler olamadı diye bir küskünlük var sanırım yönetimlere...

DERBİ SONUNDA ÇIKAN OLAYLAR

FATİH ALTAYLI: BÜTÜN SUÇU GALATASARAY'A YIKMAK BANA AĞIR GELİYOR

Fatih Altaylı: Bir Galatasaraylı olarak bütün suçu Galatasaray'a yıkmak bana ağır geliyor. Galatasaray kulübesiyle ilgili en ağır yazıyı ben yazdım. Galatasaray kulübesi bunu çok yapmaya başladı. Hasan Şaş'ı çok severim ama yaptıkları akıl alır gibi değil! Hasan'a haddini bildirmesi gereken kişi de Fatih Terim. Galatasaray kulübesinde bu olamaz. Daha önce İsviçre maçında bu yaşanmış, Milli Takım'danda bu yüzden ayrıldın, ders al ya! Kebapçıyla davan sürüyor senin! Herkesin sevdiği saydığı adam olmak varken... Ya Aziz Yıldırım koskoca Fenerbahçe'yi herkesten nefret ettirdi. Fenerbahçe'nin de sütten çıkmış ak kaşık olma çabasına da anlam veremiyorum. Soldado'nun, Jailson'un yaptıkları ortada. Bütün meseleyi Galatasaray'a yıkmak çok haklı değil.

HALİL ÖZER: TFF'NİN CEZASININ DIŞINDA KULÜPLERİN DE CEZA VERMESİ LAZIM

Halil Özer: Fatih hoca bunu yapmıyorsa akla başka fikirler de geliyor. Öyle düşünmek istemiyorum ama her maçta olduğu söyleniyor, o zaman Fatih hoca mı acaba bunun önünü açıyor? Burak Elmas 'Hocanın kulübedeki duruşu çok iyi' dedi, ben de telefon açarak 'Hocanın sinirleri her an hoplayabilir' dedim gerçekten de öyle oldu. Bir şeyi antipatik yapmak kulübe çok zarar verir. Burada kim ne yaptıysa cezasını vereceksin. Jailson, tokat mı attın 5 maç! Acımayacaksın. İki takım da şöyle yapsın: Jailson'a TFF'nin dışında kulüp ceza versin.

KİM NE KADAR CEZA ALACAK?

Halil Özer: Hukuk kurulu bugün Disiplin Kurulu'na sevk edecek. Raporlar çok ağır. Fırat Aydınus, hiçbir zaman raporunu eksik yazmaz. Ne söylendiyse onu yazar. Sinkaflı küfürler var. Fırat Aydınus'a yönelik sözler raporunda hepsi yazıyor. 'Bu maçı siz bu hale getirdiniz. Sizin gibi hakemler maçın' diyor sinkaf yapıyor... 'Bundan sonra ya sen ya ben' diyor, bunu da tehditten sayıyorlar. 'Çıkıp konuşmazsam Allah beni kahretsin' diyor. Daha fazlası var. TFF'nin 41. maddesine göre bu 3 ila 7 maç arası. Burada da bitmiyor. Bir de konuşma da 36. maddeye göre 3 ila 6 maç arası. Rapora göre bu. 3+3 normalde 6, ben 5 alır diyorum. Sadece 'Yazıklar olsun' deseydi, 3 maçla kurtarabilirdi ama sürdüğü için ağırlaşıyor.

HALİL ÖZER: HASAN ŞAŞ'IN HAREKETİ SALDIRI KAPSAMINA GİRİYOR. 45. MADDEYE GÖRE 5 İLA 10 MAÇ

"Hasan Şaş tamamen saldırı kapsamına 45. maddeye giriyor bu da 5 ila 10 maç. Trabzon maçından kalan sabıka var üzerine... Tekerrür kapsamında olursa yarı oranda artıyor. 6 maç aldıysa 9, 7 aldıysa 11 maç."

"Jailson en az 5 maç banko alır. Ndiaye ile Soldado da 3'er maç. Ndiaye'nin ne yaptığını tam göremedim ama herhalde Jailson'u sıkıştırdı, dedikleri o. Onlar 3 ila 5 maç arası alır. Donk, Muğdat, Rodrigues, Yiğithan, Belhanda ve Skrtel'in de verilmesi bekleniyor ancak emin değilim. Galatasaray'ın kadrosu dar, daha da daralacak. Cezaların özetleri bu."

HALİL ÖZER: BEKLEDİĞİMİZDEN AĞIR CEZALAR GELEBİLİR

"Bir de temsilci raporları var. Hakemler maç içerisinde VAR'a bakarak Ndiaye, Jailson ve Soldado'ya kırmızı kart verildi ancak raporlara göre Donk ve Belhanda da var. Donk'un Jailson ve Harun'a hareketleri var. Raporda Muğdat ve Rodrigues de var ancak onların dahil edileceğini çok düşünmüyorum. Örneğin Caner Erkin'e verilen ceza var, hiçbir şey belli olmaz. Hiç kimse bunları yapamaz. Beklediğimizden ağır gelebilir cezalar. Cüneyt Çakır, Fenerbahçe - Başakşehir maçında Fenerbahçeli yöneticiler, soyunma odasına girmişti, Çakır raporunda yazmamıştı. Göksel Gümüşdağ bu duruma çok isyan etmişti. Bu durumda hepsi satır satır yazılmış. Tehdit var, hakaret var..."

GALATASARAY VE FATİH TERİM...

HALİL ÖZER: HER ŞEY FATİH HOCAYA BIRAKILIRSA O ÇOK HATA YAPAR

Fatih Altaylı: Galatasaray'da Fatih Terim'in üzerinde bir otorite yok. Terim, Başkan'ın da Divan'ın da üzerindedir, Yönetim Kurulu'nun da, neredeyse Genel Kurulu'nda üzerindedir.

Halil Özer: Geçen bir Galatasaray büyüğüyle konuştum dedi ki; "Siz Fatih hocayı yönetmez, o sizi yönetirse çok hata yapar." Her şey, Fatih hocaya bırakılırsa çok hata yapar. Daha önce çok gördük.

Fatih Altaylı: Özhan Canaydın döneminde yaşandı bu. Canaydın, Fatih hocayı getirdiğinde 'Karışmayın hocaya, bildiğini yapsın' dediğinde Galatasaray ne hale geldi? Batış sürecimiz orada aldı. Canaydın, 5 milyon dolarla devraldığı kulübü 200 milyon dolar borçla bıraktı. 1,5 sene içerisinde 150 milyon dolarlık transfer yapıldı.

KULÜPLERİN DERBİYLE İLGİLİ YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

FATİH ALTAYLI: SAHADA İYİ OLMAYANLAR KAVGADA ÇOK İYİLER

Halil Özer: İki kulüp bu işe el atmazsa çözülemez. Mustafa Cengiz'in Hasan Şaş'a iki çift laf etmesini beklerdim. Herkes kendini haklı görürse çözülemez bu mesele. Herkes kendini korumaya çalışıyor. Jailson'a iki çift laf söyle. Neredeyse bir taraf Hasan Şaş'ın bir taraf da Jailson'un heykelini dikecek. Soldado kırmızı gördüyse Belhanda da görmeliydi. Üç kişi nasıl ayrıldı orada, çözemedim. Önceden Türkler birbirine girerdi, şimdi yabancılar giriyor. Ndiaye veya Jailson, bu coşkuyu sahada göster!

Fatih Altaylı: Sahada iyi olmayanlar kavgada çok iyiler. Sanki sahadaki eksikliğini kavgayla taraftara ve yönetime karşı kapatmak istiyorlar. Bu kadar ateşliysen sahada oyna! Rodrigues, Lokomotiv Moskova maçından beri yok. Bu çocuk bar, pavyon mu geziyor, ne yapıyor? Ceza sahası girişinden köşeye asan adam kalmadı. Fernando, Galatasaray'da futbolu en iyi bilen adam. Fenerbahçe'nin etkili tüm ataklarında da Valbuena var. Bu adam neden oynamıyor? Hocayı anlarım, hoca antrenmanda aura var, sistem var. Duygusal olarak Valbuena'yı sevmeyebilir ancak spor yorumcuları, 'Valbuena oynamaz' diyorlar. Niye oynamaz, siz mi oynarsınız? Nerede oynamaz diyenler? Fenerbahçe'de maçı değiştirme kapasitesindeki tek adam!

HALİL ÖZER: MUSTAFA BAŞKANDAN HASAN ŞAŞ'A İKİ ÇİFT LAF ETMESİNİ BEKLERDİM

Halil Özer: Mustafa Cengiz'den Hasan Şaş'a iki çift laf etmesini beklerdim. 10 yıl beraber çalıştım onla ama 'Güneyli karakter' demekle çıkılmaz. Bunu yapmaya hakkı yok. Dünya tecrübesinde bir adam.



Fatih Altaylı: Başkanın söylediğini teyiden söylüyorum, nur içerisinde yatsın Fenerbahçeli kardeşimiz, ondan haberleri yokmuş. Çok üzücü olay. Allah kimseye acı göstermesin. Şarkılar çalınırken haberlerinin olmadığına dair çok ağır yeminler ettiler. Ben de olduğunu sanmıyorum, haberleri olsaydı böyle bir şey yapmazlardı.



HULUSİ BELGÜ'NÜN AÇIKLAMALARI

Fatih Altaylı: Şu hacı hoca dedikleri, şu terör örgütünün bütün kulüplerde yapılandığı ortaya çıktı. Galatasaray'daki futbolcu sayısında olduğu kadar Fenerbahçe'de de var. Daha bugün Fenerbahçe TV'deki bir yönetici FETÖ üyeliğinden 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. O örgütü, Galatasaray'dan temizlemek için neler yaptığımı, Türk medyasında nasıl linç edildiğimi hatırla! 'Bunları niye yolluyorsun, inananlara mı karşısın' deniyordu. 2000 yılında Fenerbahçeli bir grup, soyunma odası koridorlarında Galatasaraylıları dövdü. Bunları kaale almamak lazım, Fenerbahçe'yi temsil edecek bir noktada değil. Türkiye'nin önemli iş adamlarından biri ama kafası Fenerbahçe'ye takılınca...

Halil Özer: İlk uyaranlardan biri sizsiniz. Bir derbide didişme, kavga olabilir. Bunlar ilk defa olmuyor. Sabri-Volkan, Lincoln-Volkan oldu. Ama hiçbir zaman böyle açıklamalar yapılmadı. Bu işi siyasete dökmek, terör örgütüyle bağdaştırmak gerek yok. Ali bey geldikten sonra bu dönemler bitsin diye düşünüyoruz ama...

COCU OLSAYDI SONUÇ FARKLI MI OLURDU?

Halil Özer: Cocu olsaydı Fenerbahçe yenilirdi. Fenerbahçe ne kadar kaçmaya çalışırsa çalışsın, teknik direktör şanssızlığı var. Kolay teslim olan bir teknik direktör. 2-0'dan sonra Cocu teslim olurdu. 2010 Dünya Kupası'nda ABD Milli Takımı çok iyiydi, basın toplantısına katıldım. Çıkan futbolcu 'Geriye düştüğümüzde kulübeye bakıyorum, hocamız ışık gibi geliyor' demişti. Fenerbahçe'de bunu göremiyordun. Aykut hocada da bu ışığı göremezdin. Ama gittin aynı tarzda hocayı getirdin. Kenarda duran, yakışıklı.

FENERBAHÇE - ERSUN YANAL HABERLERİ...

HALİL ÖZER: ERSUN YANAL'IN FENERBAHÇE'YLE UYUŞTUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Halil Özer: Herkes Ersun Yanal'ı eleştiriyor tamam eleştirilecek birçok yönü olabilir ama bazı kulüplerle kanı uyuşuyor. Fenerbahçe'yle de uyuştuğunu düşünüyorum. Aynı suda iki kez yıkanılır. Galatasaray, Terim suyunda kaç kez yıkandı? Fenerbahçe ve Ersun Yanal'ın kaderinin bir kez daha kesişeceğini düşünüyorum. Dünyada çok üst düzey isim dışında kimi getirirseniz getirin iki maçtan sonra yine Ersun Yanal tezahüratı yapılacak. İnadı devam ettirmeye gerek yok. Bu sene zaten uzak bir sene, başarılı olursa da olmazsa da sana yarayacak.

BEŞİKTAŞ'TA DÜŞÜŞ VAR MI?

Halil Özer: Yaş ortalaması yüksek ama ligi en iyi takımlarından biri olduğunu düşünüyorum. Yetenek ve yaratıcı olarak baktığın zaman üst düzey takım. Tam bir Şampiyonlar Ligi takımı. Sorun ne bilmiyorum. Galatasaray'daki gibi bir santrfor sorunu var. Negredo konusunda Şenol hoca hata yaptı. Çok fazla açık etmeye çalışmıyorlar biraz da doğrusunu yapıyorlar ama var bir sıkıntı. Şenol hocanın yüzünden de anlıyorsun. Beşiktaş yönetiminin hakkını her zaman veriyorum, özellikle ilk iki sene çok başarılıydılar ama yönetimde de bir mutsuzluk var gibi. Mali açıdan iki yılda bu kadar yüksek gelirler kazanan bir kulübün Şampiyonlar Ligi'ne gidemediği ilk sezonda böyle krize girmesini anlamıyorum. Çok enteresan. En azından idare etmeleri gerekirdi. Şampiyonlar Ligi dışında Avrupa kupalarına gidememek, takımların yararına bence.

Fatih Altaylı: Yönetimle Şenol hoca arasında sorun var gibi geliyor bana... O mutsuzluk takımın yüzünde de var.



YASİN ÖZTEKİN'İN GÖZTEPE'DEKİ FORMU

Fatih Altaylı: Yasin, küçük takımın büyük, büyük takımın küçük oyuncusu. Galatasaray'da kalması yönünde bir arzum olmadı, kalsa da olurdu ama gitmesinden bir rahatsızlık da duymadım. Şampiyon yapan oyunculardan biriydi Hamzaoğlu'lu sezon.

Halil Özer: Hamza Hamzaoğlu senesindeki şampiyonluktaki çok etkili olmuştu. Süreklilik yok ama... Cristiano Ronaldo'ya kendini benzetti falan...

BURAK YILMAZ'IN OYUNDAN ÇIKMASINA GÖSTERDİĞİ TEPKİ

FATİH ALTAYLI: O JENERASYON KENDİNİ REZİL EDİYOR

Halil Özer: O jenerasyonun artık futboldan gümbür gümbür gittiğini düşünüyorum. Üzülüyorum bu kadar yetenekli oyuncuların bu hale düşmesi... Arda arkasından Burak... Seyirci de kabahatli bence. Yuhalıyorsun da Burak sana dünya kadar para kazandırdı giderken.

Fatih Altaylı: O jenerasyon kendini rezil ediyor. Arda da Burak da aynı ekipten, aynı yolun yolcusu. Hepsi kendilerini rezil etmek için her şeyi yapıyorlar ne yazık ki. Birbirlerine baka baka karardılar.

CENGİZ ÜNDER HAKKINDA ÇIKAN TRANSFER İDDİALARI

Fatih Altaylı: Şampiyonlar Ligi'nde atıyor, kendi liginde atıyor. Banko adam oldu. Özhan abiye o parayı alamayacağını söyledik. Özhan abinin haberi yokmuş. Bülent Tulun'la Adnan Öztürk'ün kabahatiymiş, onlar da para yoktu dediler. Yahu 100 bin dolar arasalar bulup buluştururduk. Bunlar spor ahlakına uyan şeyler değil, ahlaksız futbolcudan hiçbir şey olmaz!

Halil Özer: Bayern Münih'in hocası 'Böyle adama ihtiyacım var' diyormuş. Robben'in yerine düşünüyorlarmış. Ribery'nin kaçtığı gün evine gitmiştim, diş macunun kapağı açıktı, resmen öyle kaçmış. İki gün önce 100 bin dolar ödense kalıyordu. Rahmetli Özhan abi senelerce o paranın peşinde koştu. Burak da bunu yapacaktı, Beşiktaş'a gelecekti, Ahmet Ağaoğlu uyandı. Ödemeler 17:00'de biter değil mi? 16:57'de yatırdı parayı Ağaoğlu. Galatasaray'a gelmek gibi durumları var... Bonservissiz de gelemez.

KASIMPAŞA - ANTALYA MAÇI

Fatih Altaylı: Kasımpaşa ve Antalyaspor'un maçları muazzam oluyor.

Halil Özer: Hava güzel, stat güzel. Şehrin göbeğinde... Kasımpaşa şahane de başladı. 1-0'dan sonra 2-0, 3-0 alır diye düşünüyordum. Kasımpaşa, kadro olarak Antalya'dan çok daha iyi takım. Diagne iki üç haftadır yok ama öyle golcü ne Fenerbahçe'de var ne Galatasaray'da ne diğerlerinde.

