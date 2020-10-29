Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü (29 Ekim 2020) yazısında İslam ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığıyla tepkilerin odağında olan Fransa'nın pek bilinmeyen kanlı tarihinden bir kesit sundu. Fatih Altaylı'nın yazsısı şöyle...

"ABD’nin Vietnam ayıbını herkes bilir de, Vietnam’daki büyük katliamın, büyük insanlık ayıbının Fransa’nın işi olduğunu, ABD’nin Vietnam’a Fransa’nın başlatıp da beceremediği işi tamamlamaya gittiğini kimse pek hatırlamaz. Hindiçin katliamlarında Fransa’nın eli hiç ama hiç temiz değil tam aksine hayli kanlıdır.

Keza çok değil 60 yıl önce Cezayir’de yaşanan rezalet ve 1 milyon Cezayirli’nin ölümü de Fransa’nın “utanç defterinin” Fransızlar tarafından hiç ama hiç hatırlatılmayan, açılmayan bir sayfasıdır.

Ve peki siz hiç “Massacre du 17 Octobre 1961” diye bir şeyi duydunuz mu!

Yani “17 Ekim Katliamı”nı!

Muhtemelen duymadınız.

Anlatayım.

Cezayir’de Arap Cezayirlilerin, Fransız sömürgecilerine karşı 1854’te başlattığı direniş son aşamasına varmak üzereydi.

Fransa Cezayir’deki bağımsızlık yanlılarının önünde duramıyor ancak şiddeti giderek tırmandırıyordu.

Buna karşın 1961 yılının 17 Ekim’inde Paris’te yaşayan Cezayirli Araplar, barışçı bir gösteri düzenlemek istediler.

Cezayirli Ulusal Bağımsızlık Cephesi’nin çağrısı ile Paris’te yapılacak barışçı yürüyüşe Fransız polisi müdahale etti.

Paris savaş alanına dönüştü.

Polis silahsız Cezayirlilere makinalı tüfeklerle ateş açtı.

Paris sokakları bir anda kızıla boyandı, polis öldürdüğü göstericilerin cesetlerini Seine Nehri’ne attığı için 17 Ekim 1961 günü Seine’in kırmızı aktığı söylenir.

Şiddet o denli büyüktü.

Bugün hala o gün Fransız polisinin kaç kişi öldürdüğü bir muammadır.

Resmi sayılar 40-50 arası der.

O günü yaşayanlar 300’den az değildi der ölü sayısı için.

Kimilerine göre ise o gün Paris sokaklarında katledilen insan sayısı 500’ün üzerindedir.

Çok değil, 60 yıl önce olmuştur tüm bunlar.

Ve Fransa da, Fransızlar da ona buna talkın verirken bunu unutmaya unutturmaya çalışmışlardır.

Bahsi bile geçmez.

O yüzden Fransızlar söz konusu olduğu zaman ayıbından bile utanmayan bir ülke ile karşı karşıya olduğumuz gerçeğini unutmamak gerekir."

Yazının tamamını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak okuyabilirsiniz...