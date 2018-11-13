İşte Fatih Altaylı ve Muharrem Sarıkaya'nın bugünkü yazıları...

FATİH ALTAYLI: SÜRPRİZ SONUÇLARA GEBE

Aşağıda yazacağım bilgiler bana ait değil.

Bunları bana aktaran “Başlarım böyle gazeteciliğe” diyerek gazeteciliği bırakan ve şimdilerde siyasi danışmanlık benzeri yeni bir alanda deneyimlerini paylaşan eski bir meslektaşım.

Anlattıkları yerel seçimler yaklaşırken kulislerde dolaşanlar:

İSTANBUL: İstanbul’da CHP bir türlü karar veremiyor. Muharrem İnce’nin İstanbul’a aday olmayacağı kesinleşti. Çok sürpriz isimler gündeme gelip duruyor ama netleşen bir durum yok. İYİ Parti ile ortaklaşa bir aday bulma çalışmaları var ama İYİ Parti’nin kabul edeceği adayın, CHP’ye oy vermesi muhtemel HDP seçmenini rahatsız etmesinden korkuluyor.

AK Parti’de ise Binali Yıldırım kesin gibi. Çok küçük bir ihtimal Süleyman Soylu.

ANKARA: Mansur Yavaş MHP hariç tüm partilere yakın. CHP’den de, AK Parti’den de aday olabilirdi ama AK Parti'de ibre Özhaseki’ye dönmüş gibi. Yine de kesin değil. Bize gelen bilgilere göre Mansur Bey AK Parti’ye çok sıcak bakıyordu ama olmadı. Bunda Melih Gökçek etkisi olmuş olabilir. Melih Gökçek’in AK Parti’nin adayı olması 0 ihtimal bile değil. Kulislerde konuşulan Melih Gökçek adını ortaya atan MHP’nin bu konuda önceden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü ve Mansur Yavaş’a gitmesi muhtemel oyları engellemek için MHP’nin Gökçek’i aday göstermek istemesine Beştepe’nin de olumlu yaklaştığı. Ancak Melih Gökçek MHP ile kazanma ihtimali görmediği için muhtemelen girmeyecek. Ama ilginç olan AK Parti’nin yaptırdığı anketlerde de seçmenin Gökçek’i istediğini göstermesi.

CHP kararsız. Bazı abilerin adı geçiyor ama Kılıçdaroğlu o abilerle olmayacağı görüşünde. Mansur Yavaş İYİ Parti ile birlikte üzerinde anlaştıkları aday olabilir. İlginçtir şimdilerde Muharrem İnce’nin adı da Ankara için geçmeye başladı ama İYİ Parti İnce adına karşı. "İnce adayınız olursa bizden destek beklemeyin" mesajı gitmiş.

İZMİR: İzmir’de AK Parti pek umutlanmıyor. Ama asıl kavga CHP’de. Garanti görülen İzmir için büyük kavga var. Huzursuzluğun nedeni ise Tuncay Özkan. İzmir’deki karışıklığın Tuncay Özkan kaynaklı olduğu söyleniyor. Kocaoğlu da Tuncay Özkan’a tepki olarak aday olmayacağını söyledi. Ancak son anda Kocaoğlu yeniden aday olabilir. İzmir kırsalında çok ciddi bir oyu var ve CHP bu oydan vazgeçmek istemiyor. Aziz Bey de Tuncay Özkan’dan ötürü yeniden aday olmaya sıcak bakacak gibi bir hava var. AK Parti’de ise " Süleyman Soylu İzmir’den aday olsun merkez sağın güçlü olduğu İzmir’de Süleyman Soylu başarılı olabilir" diyen bir kesim var ama Süleyman Bey bunu kendisine karşı bir yaklaşım olarak görüyormuş.

Eski gazeteci dostum “AK parti anketlerde hiç olmadığı kadar geride görünüyor. Bu da partide rahatsızlık yaratıyor. Her ne kadar kriz yatıştırıldı dense de, vatandaşın faturalarına yansıyan bir gerçek var ve bu iktidar aleyhine çalışıyor. AK Parti’nin memnuniyetsiz seçmeninin ya sandığa gitmeyeceği, gidenlerin de MHP’ye kayması ihtimalinden söz ediliyor. Sürprizlere gebe bir seçim. Cumhurbaşkanı büyük kentlerde ağırlığı koyarak bazı yerlerde durumu kurtarabilir ama herkes için zor bir seçim olacak” diyor.

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MUHARREM SARIKAYA: KESİNLEŞEN BAŞKAN ADAYLARI

Partiler bu haftayı aday belirlemekle geçirecekler…

Muhtemel ki ay sonuna kadar da 30 büyükşehir, 51 il, 519 büyükşehir ilçe, 402 ilçe, 396 belde belediye başkan adayının adı kesinleşecek.

Bu aşamada şunu da belirteyim bazı büyükşehirlerde partiler de henüz deklare etmemekle birlikte adaylarını netleştirdi.

Diğer adaylar açısından ise AK Parti dün itibarıyla %30’unu kesinleştirirken, CHP’de bu hafta yapılacak PM ile bu oranın %60’ları aşması öngörülüyor.

MHP, İYİ Parti ve HDP’de de aday belirleme süreci hızla ilerliyor.

MHP lideri Bahçeli’nin daha önce açıkladığı illere yenilerini eklemesi beklenirken, İYİ Parti de hafta sonu 45 ilde aday nabzı tutacak; aday havuzunu netleştirecek.

Benzer durum HDP için de söz konusu…

Hafta sonu ve dün partilerin konuyla ilgili isimleriyle sohbet edip, adaylık sürecinde geldikleri noktaya ilişkin bazı veriler elde ettim…

İktidar partisinden başlarsam…

Yerel seçimden de sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Yaptırdığımız araştırmalar seçmenin %30’unun karar vermek için aday ismini beklediğini bize gösterdi” dedi.

Bunun ötesinde adaylarla ilgili bilgi aktarmaktan uzak durdu.

ANKARA’DA ÖZHASEKİ KESİN

Ancak AK Parti koridorlarında adaylara yönelik güçlü veriler var.

Bunun başında da Mehmet Özhaseki’nin Ankara Büyükşehir adaylığı geliyor.

Aktardıklarına göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, Özhaseki’ye Ankara Büyükşehir adaylığını tebliğ etmiş.

Önceki Belediye Başkanı Melih Gökçek de katıldığı bir etkinlikte Özhaseki’nin kesinleştiğini belirtmiş…

Peki, Gökçek MHP’den aday olabilir mi?

Parti çevrelerinde Melih Gökçek’in adaylığı ihtimal dahilinde görülmüyor; ancak “Keçiören için adı dolaşan oğlu Osman Gökçek, AK Parti’nin Sincan adayı olursa şaşmayın…” öngörüsü de kayda geçiriliyor…

“Peki, olacak mı?” sorusuna, “Osman Gökçek gösterilse de gösterilmese de AK Parti için bedenini koyarak çalışır” cümlesiyle yanıt veriliyor.

YENİ BİR İSİM Mİ?

AK Parti’de İstanbul için en favori isim TBMM Başkanı Binali Yıldırım.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için de kamuoyu araştırması yaptırılmış.

Sonuçlar beklendiğine vurgu yapılırken şu ilginç cümle dile getiriliyor:

“Bakarsınız liderimiz Erdoğan’ın, 1994’teki çıkışına benzer şekilde, İstanbul’a hizmet konusunda milleti kendisine inandıran, zımba gibi, genç, dinamik, ismi duyulmamış bir isim de çıkabilir…”

İzmir için AK Parti’de karara varılmamış.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener adı Büyükşehir için yine önde, ancak milletvekilleri Hamza Dağ, Atilla Kaya ile birlikte, rektör olan eski vekil Nükhet Hotar’ın ismi yoklanıyor.

TÜREL VE ŞAHİN’İN KESİN GİBİ

AK Parti’de kesin denilebilecek diğer iki isim Antalya ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanları…

Antalya’da “marka ismimiz” diye lanse edilen mevcut Başkan Menderes Türel’in adaylığı kesinleşmiş gibi; zaten başka aday ismi de geçmiyor.

Gaziantep’te Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet İhsan Tahmazoğlu ismi dolaşıma sokulsa da, Genel Merkez katlarında mevcut Başkan Fatma Şahin üzerindeki mutabakat yüksek…

ADANA’YA YENİ İSİM…

AK Parti’nin Adana havuzda da iki isim var; İl Başkanı Fikret Yeni ve milletvekili Julide Sarıeroğlu…

Fikret Yeni adı sosyolojik tabanla birlikte, AK Parti Genel Merkezinde daha çok yankı buluyor.

Kayseri için mevcut Başkan Mustafa Çelik ile Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın adı geçiyor.

AK Parti’de belediye başkanlarının ağırlıkla değişimine yönelik beklenti yüksek.

Eskişehir’de CHP’nin efsane ismi Büyükerşen’e karşı eski Bakan Nabi Avcı’nın adı dile getiriliyor; ancak adaylığa sıcak bakmadığının da altı çiziliyor.

CHP’NİN KESİNLEŞENLERİ

CHP’de de isimler kesinleşmeye başladı.

CHP liderlik katında Ankara için tek isim var; Mansur Yavaş…

Kılıçdaroğlu’nun, İYİ Parti lideri Akşener ile bugün yapacağı görüşmede Yavaş ile birlikte bazı isimlerin kesinleşmesi de muhtemel.

Kesinlik derecesinde belli olan ise Balıkesir; aday milletvekili Ahmet Akın…

Mevcut büyükşehir başkanlarından; Aydın’da Özlem Çerçioğlu, Hatay’da Lütfü Savaş ve Eskişehir’de Yılmaz Büyükerşen ile yola devamda kararlı.

Adana’da ise 2 isim önde, anketlerde önde olduğuna vurgu yapılan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile farklı kesimlerin oyunu alma rahatlığında olacağına dikkat çekilen Ceyhan Belediye Başkanı Soner Çetin…

Havuzdaki aday sayısının ikiye indiği diğer il Antalya; Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek önde görülmekle birlikte, hizmetlerle göz dolduran ve beğeni toplayan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da potadaki isim…

Bursa için ise en çok adı geçen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey…

İstanbul’da CHP lideri, “Her kesimden oy alabilecek partiler üstü bir isim” arayışında.

Ancak bir şirketin CEO’suna yapılan teklife güçlü yanıt gelmemiş olacak ki İstanbul’da ibre, merkez sağ kesimden gelip CHP’de beğeni toplayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na döndü.

Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na yönelik sözleri adaylığını güçlendirirken, Gürsel Tekin, İlhan Kesici, Akif Hamzaçebi adaylar arasında sıralanıyor.

KÜÇÜKÇEKMECE’YE ÖZKAN

CHP’de yeni ve güçlü aday isimlerine de rastlanıyor.

Bunlardan biri Büyükçekmece’de Başkan Yardımcılığı ve Belediye Meclis üyeliği yapan, halen Eyüp ve İBB’de Meclis ve İmar Komisyonu üyesi olan, kökten belediyeci Mahmut Sedat Özkan…

Özkan’ın adı CHP merkezinde Küçükçekmece için sıkça geçiyor.

Özkan’ın hizmetleri bir yana, CHP itibarını yükseltmek için gösterdiği tutum ve davranışlara övgü düzülüyor.

TAŞDELEN, YAŞAR, ATAÇ VE KURT

CHP’de görevine devam eden ve adaylığı tekrar kesinleşenler de var.

Ankara Çankaya’da Alper Taşdelen, Yenimahalle’de Fethi Yaşar; Eskişehir Tepebaşı’nda Ahmet Ataç, Odunpazarı’nda Kazım Kurt ile yola devamda kararlılık yüksek.

Bu hafta yapılacak PM’den isimlerin çıkma olasılığı da oldukça fazla.

Ankara’da siyaset yerel seçime kilitlenmiş durumda…

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