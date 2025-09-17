Fatih Karagümrük: 0 - Başakşehir: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta eleme maçında Fatih Karagümrük ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Başakşehir oldu.

Turuncu Lacivertliler'e galibiyeti getiren golleri 65'te Ivan Brnic ve 69. dakikada Anıl Yiğit Çınar (kk) attı.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 5'e yükseltirken, Fatih Karagümrük ise 3 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Samsunspor'a konuk olacak. Başakşehir, evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

Mücadelenin ikinci yarısına Fatih Karagümrük, iki değişiklikle başladı. Başakşehir ise aynı kadro ile devam etti.

Karşılaşmanın ilk bölümlerinde iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı.

NURİ ŞAHİN İLK GALİBİYETİNİ ALDI

RAMS Başakşehir’de teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasının ardından Nuri Şahin göreve getirilmişti. 37 yaşındaki genç teknik adam, Başakşehir yönetimindeki ilk maçına Misirli.com.tr Fatih Karagümrük karşısında çıktı. Nuri Şahin önderliğinde turuncu-lacivertliler, sahadan 2-0’lık skorla galip ayrılarak bu sezon ilk kez bir maçı kazanmış oldu.