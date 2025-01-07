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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Fatih Karagümrük: 1 - Çaykur Rizespor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Fatih Karagümrük: 1 - Çaykur Rizespor: 0 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük, sahasında Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 17:34 Güncelleme: 07.01.2025 - 17:34
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        Karagümrük, kupada Rizespor'u tek golle geçti!
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        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçı Fatih Karagümrük 1-0 kazandı.

        Karşılaşmada İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü 86. dakikada Çağtay Kurukalıp attı.

        Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, kupanın grup aşamasına 3 puanla başladı. Rizespor, gruptaki ilk maçında puan alamadı.

        Fatih Karagümrük, kupada bir sonraki hafta Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Rizespor, kupadaki bir sonraki maçında Ankaragücü'nü konuk edecek.

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