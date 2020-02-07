Stat: Vefa
Hakemler: Yasin Kol, Cemal Alpay, Murat Şener
FatihKaragümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Alparslan Erdem (Dk. 28 Bülent Cevahir),Sabo, Zeki Yıldırım, Ndao, Darri (Dk. 74 Emeghara),Jorquera, Ahmet Aras (Dk. 66 Sobiech)
Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Soner Örnek, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Rayane, Barbosa (Dk. 80 Rahman Buğra Çağıran),Quali (Dk. 86 Caner Hüseyin Bağ),Gökhan Karadeniz (Dk. 75 Selim Ilgaz),Diop
Goller: Dk. 61 Quali (Hatayspor),Dk. 90+1 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük)
Sarıkartlar: Dk. 1 Ramazan Civelek, Dk. 83 Fatih Kuruçuk, Dk. 88 Jorquera, Dk. 90+2 Zeki Yıldırım (Fatih Karagümrük),Dk. 19 Diop, Dk. 65 Gökhan Karadeniz, Dk. 88 Popov, Dk. 90 Kubilay Sönmez (Hatayspor)
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