Stat: Vefa
Hakemler: Onur Özütoprak, Orkun Aktaş, Murat Altan
Fatih Karagümrük: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Barış Başdaş (Dk. 78 Abdulhamit Yıldız),Bülent Cevahir, Barış Özbek (Dk. 84 Darri),Zeki Yıldırım, Ramazan Civelek (Dk. 62 Arif Morkaya),Sabo, Turgut Doğan Şahin, Emeghara
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş (Dk. 90+2 Mehmet Sedef),Fernandes, Tarık Tekdal, Gökhan Süzen, Emircan Altıntaş (Dk. 85 Gomis),Timur Temeltaş, Serkan Göksu, Akabueze, Bahadır Taşdelen (Dk. 46 Lazar),Gimbert
Goller: Dk. 35 Barış Başdaş, Dk. 53 Emeghara (Fatih Karagümrük),Dk. 49 ve 73 Gimbert, Dk. 89 Gomis (Cesar Grup Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Dk. 90+4 Lazar (Cesar Grup Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Sabo, Dk. 45+2 Emeghara, Dk. 45+4 Barış Başdaş (Fatih Karagümrük),Dk. 34 Tarık Tekdal, Dk. 37 Emircan Altıntaş, Dk. 43 Alaaddin Okumuş, Dk. 83 Fernandes (Cesar Grup Ümraniyespor)+
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