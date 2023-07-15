Fatih Karagümrük, Alparslan Erdem'e emanet

Fatih Karagümrük yeni sezonda Alparslan Erdem'e emanet. İstanbul ekibinin transferle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen sezon Andrea Pirlo’nun ekibinde yardımcı antrenör olarak yer alan ve son 3 maçta görevi devralan eski oyuncumuz Alparslan Erdem ile yeni sezonda teknik direktörlük görevi için anlaştık. Alparslan hocamız ile bu sezonki hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyor ve ona başarılar diliyoruz" denildi.

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