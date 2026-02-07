Habertürk
        Fatih Karagümrük- Antalyaspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)

        Fatih Karagümrük- Antalyaspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)

        Süper Lig'in son sırasındaki Fatih Karagümrük, 21. haftada ağırladığı Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek derin nefes aldı. Ligde 8 maç sonra kazanan kırmızı-siyahlılara üç puanı getiren golü Serginho kaydetti.

        Giriş: 07.02.2026 - 16:24 Güncelleme: 07.02.2026 - 16:24
        Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında ağırladığı Antalyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

        İstanbul ekibi, Serginho'nun 5. dakikada kaydettiği golle üç puana uzandı.

        Ligde 8 maç sonra kazanan 18. ve son sıradaki Karagümrük bu sonuçla puanını 12'ye yükseltti.

        Sami Uğurlu yönetiminde ilk mağlubiyetini alan ve 3 maç sonra yenilgiyle tanışan 13. sıradaki Akdeniz ekibi ise 20 puanda kaldı.

