Fatih Karagümrük'te Marcel Licka dönemi
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Giriş: 01.07.2025 - 21:04 Güncelleme: 01.07.2025 - 21:04
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Marcel Licka oldu.
Kırmızı-siyahlılar, teknik direktörlük görevine getirdikleri Çekyalı teknik adam Marcel Licka ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kulübümüz, Teknik Direktör Marcel Licka ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Marcel Licka'ya ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz."
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