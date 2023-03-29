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Haberler Gündem Trafik Fatih Marmaray Durağı Nerede? Fatih İstasyonuna Nasıl Gidilir, Üniversiteye Yakın Mı?
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Fatih Marmaray durağı nerede? Marmaray Fatih istasyonu nasıl gidilir, üniversiteye yakın mı?

Fatih Marmaray durağının nerede olduğunu biliyor musunuz? Ya da şöyle sorabiliriz: Marmaray hangi güzergahtan gidiyor? Bildiğiniz üzere 2019 yılında Marmaray tamamlandığından beri sürekli kullanılıyor ve hattı da oldukça uzun.

Fatih Marmaray Durağı Nerede? Fatih İstasyonuna Nasıl Gidilir, Üniversiteye Yakın Mı?
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İlk duraktan son durağa kadar 43 istasyondan geçen Marmaray, sizin de yolunuzun üstünden geçiyor olabilir. Fatih Marmaray durağı nerede? Marmaray Fatih istasyonu nasıl gidilir, üniversiteye yakın mı? sizlere bu soruların cevaplarını vereceğiz.

Eğer öğrenmek istiyorsanız hemen okuyabilirsiniz. İşte bütün bilgiler aşağıda…

Fatih Marmaray Durağı Nerede?

Öncelikle en çok merak edilen ve araştırılan sorunun cevabını sizlere aktaralım. Fatih Marmaray durağı çoğu kişinin sandığının aksine Kocaeli, Darıca’da bulunan bir tren istasyonudur. Bu sebeple eğer bu bölgede yaşıyorsanız ve çevresindeki bölgeler gitmeniz gerekiyorsa kullanabilirsiniz.

Aynı zamanda Fatih Marmaray istasyonuna nasıl gidilir, bunu da anlatalım.

  • - Fatih istasyonu üniversiteye yakındır.
  • - Aynı zamanda istasyonun yakınından geçen otobüslere binebilirsiniz.
  • - Bu hatlar da 200, 250G ve 552.
  • - Hangi otobüs bulunduğunuz yere daha yakınsa ya da istediğiniz yere gidiyorsa binebilirsiniz

Bölgede yaşayan biriyseniz otobüs kartınız vardır ama yabancıysanız ve sadece gezmeye geldiyseniz de bir kart almanız gerekecek. Ama bunlar en kolay işlemler… Burada önemli olan yol tarifini doğru anlamanız ve doğru durakta inmeniz.

Fatih Marmaray Durağı Gebze Teknik Üniversitesine Yakın Mı?

Aslında sizlere Fatih Marmaray durağı yol tarifi yaparken Gebze Teknik Üniversitesine yakın olup olmadığını da söylemek gerekiyor çünkü hangi hatta binerseniz binin mutlaka üniversitenin yakınlarından geçecektir.

Buna bağlı olarak istasyon ile Marmaray durağı arası ortalama 10- 15 dakika sürecektir. Bu süre trafiğe, otobüsün hızına ve yolcu sayısına bağlı olarak değişebilir.

Özellikle öğrenciler üniversiteye yakın olmasından dolayı Marmaray kullanmayı tercih ediyor. Eğer üniversiteye gidecekseniz, Fatih durağında inebilirsiniz.

Marmaray duraklarını incelediğimizde de Fatih durağının aslında Gebze Teknik Üniversitesi durağı olduğunu görebilirsiniz. Burada inip yürüyebilirsiniz. Ekstra bir dolmuşa ya da otobüse de binmenize gerek kalmayabilir.

Ayrıca;

  • - Marmaray son zamanlarda çok fazla kişi tarafından tercih ediliyor.
  • - Bu sebeple Marmaray kullanarak Fatih durağında indiğinizde üniversiteye ve çevresine de yakın olacaksınız.
  • - Buna ek olarak çevredeki alanlarda gezmek istiyorsanız da diğer istasyonlarda inmeyi deneyebilirsiniz.

Fatih Marmaray Durağı Sefer Aralıkları

Bu durumda merak edilen bir başka konu daha oluyor. Bu da sefer sıklığıdır. Fatih Marmaray durağından kaç dakikada bir tren geçiyor? Marmaray hattından her 15 dakikada bir sefer geçiyor. Eğer kaçırırsanız da endişe etmeyin. Herhangi bir durum söz konusu olmadıkça, 15 dakika aralıklarla seferleri denk getirebilirsiniz.

İstasyonlarda bekleyerek binin ve sonrasında da hangi durakta inecekseniz takibini yapın. Peki Fatih durağında inmek istiyorsanız hangi durakları takip etmelisiniz?

  • - Eğer Halkalı yönüne gidiyorsanız, Osmangazi durağından sonra inmeniz gerekiyor.
  • - Eğer Gebze yönüne doğru gidiyorsanız da Çayırova durağını gördükten sonra inmelisiniz.

Bu durakları unutmayın. Her durak arası mesafe ortalama 3- 4 dakika sürüyor. Bu sebeple bir daha aktarma yapmanız gerekebilir. Eğer bilmediğiniz bir yerdeyseniz de telaşa kapılarak kaybolabilirsiniz.

Bütün bu sorunları yaşamamanız için Fatih Marmaray durağı nerede bilmelisiniz. Aynı zamanda yol tarifimizi de dikkatle okuyup bir kenara not alabilirsiniz. Böylece gittiğiniz zaman her şeyden emin hareket edebilirsiniz. Marmaray son derece faydalı bir ulaşım aracı ve eğer günlük kullanıyorsanız da hangi saatlerde binmeniz gerektiğini iyi biliyorsunuzdur. Bütün bunlar zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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