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Şimdi sizlere Osmangazi Marmaray Durağı nerede sorusunun cevabını vereceğiz. Ayrıca Marmaray Osmangazi istasyonu nasıl gidilir, yol tarifini paylaşacağız.

Merak ettiyseniz ve tam da ihtiyacınız olan bilgiyse hemen okumaya başlayabilirsiniz. İşte bütün detaylar…

Osmangazi Marmaray Durağı Nerede?

Osmangazi Marmaray Durağı, Söğütler, Darıca’dadır. Burası da bildiğiniz üzere Kocaeli’ne bağlıdır. Söğütler’de inmeniz demek artık Kocaeli’ne geldiniz demektir. Bu sebeple de durakların isimlerini ve bölgelerini bilirseniz, gideceğiniz noktaya hangi duraktayken daha yakın olduğunuzu bilirsiniz.

Gebze- Halkalı arasında yer alan duraklar Kocaeli’ne bağlıdır ve bir önceki durağın adını unutmazsanız, doğru durakta inebilirsiniz.

Peki Osmangazi Marmaray istasyonuna nasıl gidilir?

- Aslında bu nerede olduğunuza bağlı olarak değişecektir. Genel olarak istasyona gidişiniz zor değildir.

- Buradan geçen otobüs hatlarına binebilirsiniz ve durakta inebilirsiniz.

- Aynı zamanda dolmuş ya da taksi seçeneklerini de kullanabilirsiniz.

- Bu tamamen size bağlı bir karar olacak.

Osmangazi Marmaray Durağından Kaç Dakikada Bir Tren Geçiyor?

Bir diğer merak edilen ve bilinmesi gereken konu da Osmangazi Marmaray durağından kaç dakikada bir tren geçiyor?

Marmaray seferleri 15 dakika aralıklarladır. Bu sebeple birini kaçırdığınız zaman diğer sefer 15 dakika sonra gelecektir. Buna ek olarak sefer saatleri ise sabah 06.00’da başlıyor ve 22.55’e kadar devam ediyor. Bu zaman içerisinde istediğiniz şekilde binebilirsiniz.

Marmaray seferleri çok uzun bir güzergah izliyor olmasına rağmen sıklığı oldukça iyi. Bu sebeple de kullanan vatandaşlar rahatlıkla yolculuklarını yapıyor, işlerine ve okullarına giderken yetişebilecek şekilde ayarlayabiliyorlar.

Osmangazi Marmaray Durağı Yol Tarifi

Yol tarifi almak istiyorsanız da sizlere şunu söyleyebiliriz: İndiğiniz veya bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak bu sorunun cevabı değişecektir. Ama genel olarak bir cevap vermemiz gerekirse de Osmangazi Marmaray durağı için 501 ve 502 numaralı otobüse binebilirsiniz.

Bu otobüsün duraklarını bilirseniz doğru yerde inersiniz.

Bütün bu bilgilere ek olarak, Marmaray bölgede çok fazla kullanılan bir ulaşım aracı. Bu sebeple bilmediğinizi düşünüyorsanız ve internetten de kesin sonuç bulamadıysanız çevredeki vatandaşlara sormanız da yeterli olacaktır.

Peki biniş ücretleri ne kadar?

- Tam bilet fiyatı 9,90 TL

- Tam taşıma süresi ise 21,91 TL

- Ayrıca öğrencilerde ise 4,83 TL, uzu mesafede de 9.90 TL.

Ayrıca istasyon sayısına ve binip indiğiniz duraklara göre ödemeleriniz değişiyor. İlk duraktan son durağa kadar gidecekseniz ödeyeceğiniz ücret tamamı olacak. İndiğiniz duraklarda da mutlaka geri ödeme için kartınızı basmayı unutmayın.

Marmaray Durakları Hakkında

Aslında Marmaray’ın 43 hattan geçtiğini söylemek gerekiyor. Buna ek olarak tamamı bittiğinde de 76,6 kilometre uzunluğundaydı.

Eğer gideceğiniz güzergahtan Marmaray geçiyorsa mutlaka bunu kullanmanızı tavsiye ederiz. Çünkü hem zamandan tasarruf edebileceksiniz hem de geldiği ve gittiği saatler bellidir. Bu sebeple de gecikme ihtimalinizi göz önünde bulundurduğunuzda bir önceki sefere yetişebilirsiniz.

İşte sizlere bilmeniz gereken bütün detayları aktardık. Bu noktada artık Osmangazi Marmaray durağı nerede ve yol tarifi nedir artık biliyorsunuz. Bütün bu bilgileri bir yere not alın ve durağa nasıl ulaşacağınızı da daha rahat takip edin.

Marmaray durakları son zamanlarda daha fazla merak ediliyor ve bu yüzden her bilgi size fayda sağlayacak.