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Haberler Gündem Trafik Darıca Marmaray Durağı Nerede? Darıca Marmaray'a Nasıl Gidilir, Hayvanat Bahçesine Yakın Mı?
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Darıca Marmaray durağı nerede? Marmaray Darıca istasyonu nasıl gidilir, hayvanat bahçesine yakın mı?

Darıca’ya daha önce gittiniz mi? Eğer gitmediyseniz ve yakınlardaysanız kesinlikle uğramalısınız. Burası ulaşım açısından kolay ve gezip görebileceğiniz yerler barındıran bir bölge. Aynı zamanda Marmaray ile de ulaşım sağlayabilirsiniz.

Darıca Marmaray Durağı Nerede? Darıca Marmaray'a Nasıl Gidilir, Hayvanat Bahçesine Yakın Mı?
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Marmaray kurulduğu günden bugüne kadar çok fazla vatandaşı istedikleri yere taşıdı. İşte geçtiği istasyonlardan birisi de Darıca. Eğer hayvanat bahçesine ya da herhangi bir yere gezmeye gitmek istiyorsanız Darıca’yı değerlendirebilirsiniz. Peki Darıca Marmaray durağı nerede? Marmaray Darıca istasyonu nasıl gidilir ve hayvanat bahçesine yakın mı? İşte bütün bu soruların cevabı hemen aşağıda yer alıyor.

Okuyun ve öğrenin.

Darıca Marmaray Durağı Nerede?

Darıca Marmaray durağı Gebze’dedir. Eğer buraya gelmeniz gerekiyorsa ve Marmaray’ın istikametinde bulunuyorsa hangi duraktan binmeniz gerektiğine bir bakın ve ona göre hareket edin. İşinizi kolaylaştırmak için sizlere Marmaray durakları hangileri, ondan bahsedeceğiz. İşte istasyonlar:

Gebze- Halkalı Durakları

  • - Gebze, Darıca, Osmangazi, Fatih, Çayırova, Tuzla, İçmeler, Aydıntepe, Güzelyalı, Tersane, Kaynarca, Pendik, Yunus, Kartal, Başak, Atalar, Cevizli, Maltepe, Süreyya Plajı, İdealtepe, Küçükyalı, Bostancı, Suadiye, Erenköy, Göztepe, Feneryolu, Söğütlüçeşme, Ayrılıkçeşmesi, Üsküdar, Sirkeci, Yenikapı, Kazlıçeşme, Zeytinburnu, Yenimahalle, Bakırköy, Ataköy, Yeşilyurt, Yeşilköy, Florya Akvaryum, Florya, Küçükçekmece, Mustafa Kemal, Halkalı.

İstanbul’a gidecekseniz ve en rahat ulaşımı kullanmak istiyorsanız Marmaray bu noktada başarılı diyebiliriz. Aynı zamanda Darıca Marmaray durağından binerek istediğiniz yerde inebilirsiniz.

Şimdi de bir sonraki başlığa geçin ve Darıca Marmaray durağı yol tarifi nedir, öğrenin.

Darıca Marmaray İstasyonuna Nasıl Gidilir?

İstasyona nasıl gidersiniz? Direkt olarak ulaşım sağlayabilirsiniz. 515 numaralı otobüs hattına binebilirsiniz. Bu hattın güzergahı Kentönü- Darıca- Marmaray İstasyon- Gebze- TOSB’dir.

Buna ek olarak Darıca Marmaray istasyonuna giderken taksi ya da dolmuş da tercih edebilirsiniz. Bu yöntemler de fazlasıyla işinize yarayacaktır.

Darıca Marmaray istasyonuna nasıl gidilir dediğimizde Marmaray’a bindiyseniz, zaten direkt olarak Darıca’da inmeniz gerekiyor. Ama Kocaeli’ndeyseniz de Marmaray yazan otobüslere binmeniz yeterli olacaktır. Otogara da çok uzak olmadığı için diğer aktarmayı buradan yapabilirsiniz.

Darıca Hayvanat Bahçesi’ne Yakın mı?

Vatandaşlar daha çok Darıca Hayvanat Bahçesi’ni merak ediyor. Bu sebeple İstanbul’dan Marmaray’a binerek buraya ulaşım sağlıyor. Peki Darıca Marmaray durağı hayvanat bahçesine yakın mı?

Cevabımız evet. Marmaray Halkalı- Gebze tren hattı ile Fatih Gebze Teknik Üniversitesinden geçen istasyonda inebilirsiniz. Sonrasında;

  • - İstasyon çıkışında bulunan otobüs hatlarından 440’a binmeniz gerekiyor.
  • - Bu otobüs hattı hayvanat bahçesine gidiyor.
  • - Darıca Hayvanat Bahçesi durağına geldiğinizde inebilirsiniz.

Yolculuğunuz ise ortalama 15 dakika sürecektir. Geldiğiniz yöne göre Durmuş Sokak durağından sonra hayvanat bahçesi durağı geliyor. Eğer diğer yönden geliyorsanız da Yahya Sokak durağını geçtikten sonra hayvanat bahçesinde inebilirsiniz.

Burayı kaçırmamak için önceki duraklarını iyi biliyor olmalısınız ki fazladan yürümek zorunda kalmayın.

Darıca Marmaray Durağı Sefer Aralığı Nedir?

Son olarak Darıca Marmaray durağından kaç dakikada bir tren geçiyor sorusunun cevabını sizlerle paylaşalım.

Her 15 dakikada bir sefer bulunuyor. Eğer birini kaçırırsanız bir sonrakini beklemek için çok fazla zamana ihtiyacınız olmayacak. Bu sebeple de istediğinize binebilirsiniz.

Ücretlerin ne kadar olduğunun detaylı bilgisi de resmi sitede bulunuyor. Böylece Kocaeli’nden ya da İstanbul’dan binin fark etmez, şehrinizin ulaşım ücretlerinin uygulanacağını söyleyebiliriz.

İşte genel olarak baktığımızda sizlere Darıca Marmaray durağı nerede, nasıl gidilir ve yol tarifi nedir gibi önemli soruların cevaplarını aktardık. Özellikle hayvanat bahçesini merak ediyorsanız Marmaray’ı kullanabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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