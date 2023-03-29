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Haberler Gündem Trafik Gebze Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Gebze İstasyonu Nasıl Gidilir, Otogara Yakın Mı?
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Gebze Marmaray durağı nerede? Marmaray Gebze istasyonu nasıl gidilir, otogara yakın mı?

Gebze istasyonu uzun zamandır çok fazla vatandaşı istediği yere ulaştırıyor. İşe gitmek zorunda olanlar ya da öğrenciler, bu anlamda zaman açısından tasarruf ediyor. Kocaeli genel olarak ulaşım konusunda da kendini geliştirmeyi başardı. Bu sebeple de son zamanların en çok indi bindi yapılan istasyonu ise Gebze Marmaray…

Gebze Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Gebze İstasyonu Nasıl Gidilir, Otogara Yakın Mı?
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Şimdi sizlere Gebze Marmaray durağı nerede sorusunun cevabını vereceğiz. Aynı zamanda Marmaray Gebze İstasyonu nasıl gidilir, otogara yakın mı bunları da anlatacağız. Eğer merak ediyorsanız yapmanız gereken şey hemen dikkatinizi vererek yazıyı okumak.

İyi okumalar…

Gebze Marmaray İstasyonuna Nasıl Gidilir?

Bir yol tarifiyle başlamak daha doğru olacak. Gebze otogar ile Marmaray istasyonu arasındaki mesafe ortalama 6.55 km. Bu da 10 dakikalık bir yolculukla tamamlanabilir. Eğer Gebze Marmaray İstasyonu’na gitmek istiyorsanız 402 numaralı otobüs hattına binebilirsiniz.

Otobüse binmenin yanı sıra tren de yine Marmaray istasyonuna kadar sizi götürecektir. Buna ek olarak dolmuş durağından binerek de istediğiniz yere ulaşım sağlayabilirsiniz. Ama en çok tercih edilen yöntemlerden birisi otobüsler oluyor. Çünkü otobüs hemen önünden geçiyor.

Gebze Marmaray Durağı Nerede?

Gebze Marmaray durağına gitmek istiyorsunuz ama nerede olduğunu bilmiyor musunuz? İşte size hemen bu sorunun da cevabını vereceğiz.

Öncelikle şunu söyleyelim: Marmaray, İstanbul’dan Gebze’ye kadar uzanan bir hat ve bu sebeple de istasyonlarının isimlerini bilmek işinizi kolaylaştırabilir. Eğer Gebze Marmaray durağı yol tarifi almak istiyorsanız aşağıdaki durakları aklınızda tutabilirsiniz.

İstanbul tarafından gelecekseniz ya da Kocaeli’nde yaşıyorsanız Marmaray hattı üzerinden geçen durağa gelin ve Gebze İstasyonu’nda inin. Bunun için de binmeniz gereken hat Halkalı- Gebze olacak.

Durakları ise şu şekilde:

  • - Halkalı, Mustafa Kemal, Küçükçekmece, Florya, Florya Akvaryum, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar, Ayrılık Çeşmesi, Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Darıca, Gebze.

Gördüğünüz üzere aslında Gebze istasyonu son istasyondur. Bütün durakları bilmenizin faydası ise internet üzerinden takip ederken hangi durakta olduğunu görebilmeniz. Böylece size gelmesine ya da sizin varmanıza kaç durak kaldığını hesaplamanız daha kolay olacaktır.

Gebze Marmaray Durağı Sefer Sıklığı Nedir?

Peki Gebze Marmaray durağından kaç dakikada bir tren geçiyor? Sefer saatleri 03.28’de başlar ve 00.58’de biter. Buna ek olarak iki durak arası mesafe 2 dakikayken iki tren arası mesafe ise 15 dakika sürüyor.

İlk duraktan son durağa kadar gidecekseniz de ortalama 100- 115 dakika yolculuk yapmanız gerekiyor. Bütün bu bilgileri bir kenara not etmeyi unutmayın.

Gebze Marmaray Durağı Otogara Yakın Mı?

Aslında yazının girişinde size bu sorunun cevabını vermiştik. Ama biraz daha detayına inecek olursak, Gebze Marmaray durağı otogara oldukça yakındır. 6 kilometre olduğu için isterseniz yürüyebilirsiniz. Bütün bunlara ek olarak;

  • - Kartınız olması gerekiyor.
  • - Hangi durakta inmelisiniz ya da bir önceki durak hangisi bunları bilmelisiniz.
  • - Ayrıca Gebze Marmaray durağında binerseniz de ineceğiniz durağı karıştırmamak için dikkatli olmalısınız.

Genel olarak bunlara dikkat ederseniz herhangi bir sorun yaşamazsınız ve istediğiniz yolculuğu da rahatlıkla yapmış olursunuz. Gebze Marmaray istasyonuna nasıl gidilir artık biliyorsunuz. Aynı şekilde istasyondan binip İstanbul’a gidecekseniz de durakların ismini unutmayın. İsterseniz binmeden önce bir daha bakın ve ineceğiniz duraktan önce hangi istasyonun olduğunu bir kağıda yazın. Böylece takibini yaparak inmeniz gereken zamanı da tahmin edebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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