Süper Lig'e verilen devre arasında hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Ankaragücü'nde başkan Fatih Mert, Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'a çok özel açıklamalarda bulundu. Mert, başken ekibindeki maddi sıkıntıları çözmek için çok çalıştıklarını ifade ederken transfer tahtasını açmak için uğraştıklarını söyledi. İşte Mert'in sözleri...

"ZORLUK ÇEKİYORUZ"

"Çok ciddi zorluklar çekiyoruz. Çünkü Türkiye’de bir menajer var, yurt dışında bir menajer var. Arada avukatlar var. Yani bir oyuncuya ulaşmak için 4-5 silsile takip ediyoruz. Bakary Kone burada oynamış, Fransa’da yaşıyor. Rusya Ligi’nde oynuyor. Buradan arkadaşı gönderdik ona ve bulduk. Belli bir neticeye getirdik, yaptığımız anlaşma daha sonra bozuldu. Sonra tekrar o dosyayı halledebilmek için 1 ay uğraştık."

"İYİMSER OLAMIYORUM"

"Dosyaların yüzde 75’lik kısmını hallettik. Ancak bazı hukuksal problemli dosyalar da var. Bunlarla ilgili bir süreç var, bunu da bekliyoruz. Bir yandan da dosyaları hallediyoruz. Transfer tahtasını açma konusunda hala tam iyimser olamıyorum. Çünkü anlık değişebiliyor bazı şeyler… Ama şuna seviniyorum; Ankaragücü’ne uzun yıllar sorun yaratabilecek dosyalar temizleniyor."

"YÜKSEK RAKAMLAR VAR"

"Futbolculara olan borçta 370-380 bin Euro gibi rakamlardan bahsediyoruz. Yüksek rakamlar var burada… Söylerken çok kolay geliyor bunlar ama bu paraları bir araya getirmek o kadar zor ki… Sağ olsunlar bu işleri çözmemizde yönetim kurulumuzdan yardım eden çok sayıda arkadaşlarımız var. Sahte sosyal medya hesaplarından yazılanlardan bu insanların da morali bozuluyor. Bunları yapmayın, Ankaragücü için mücadele ediliyor. İnsanların morallerini bozmayın, motivasyonunu düşürmeyin. Hepimiz Ankaragücü için uğraşıyoruz."

"1 PUAN SİLME KALMADI"

"1 puan silme cezası yüzde 90 oranında kalmadı."

"FUTBOLCULARIN ALACAKLARINI SIFIRLADIK"

"Futbolcuların alacaklarının birçoğunu sıfırladık. Bazı futbolcuların bir kısım alacakları kaldı. Onları da muhtemelen Ocak ayının sonuna kadar sıfırlarız. Takım neredeyse borçsuz hale gelecek. Bu da onları motive ediyor. 1 lira alacağı olmayan futbolcular var burada..."

"ALTYAPI ÖNEMLİ"

"En önem verdiğimiz nokta altyapı… Geldikten 1 gün sonra ben altyapı tesislerine gittim. O arada hızlı bir tadilat çalışması başlattık."

"SINIRSIZ YABANCI OLMAMALI"

"Sınırsız yabancı olmamalı… Çünkü altyapıdan gençler yetişmeli, Türkiye’de yetişen futbolculara fırsat verilmeli… Sınırsız yabancı olduğu zaman her yerden her çeşit futbolcu getirilebiliyor. Kaliteye kalitesizliğe bakılmıyor. Kesinlikle buna bazı kriterler getirilmeli. Nitelik aranmalı, her şey bu kadar serbest olmamalı."