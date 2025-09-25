Fatih'te 33 yıllık sitenin yıkımına başlandı

Fatih Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğinde yürütülen "Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında 11 bina ile 176 dairden oluşan 33 yıllık Atılgan Sitesi'nin yıkımına başlandı.

Yedikule Hacı Evhaddin Mahallesi'nde 1992 yılında inşa edilen, "yerinde dönüşümü" kapsamında yıkımına karar verilen, daha önce yaklaşık 1000 kişinin ikamet ettiği Atılgan Sitesi'nin çevresinde belediye ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Marmara Kentsel Dönüşüm Başkan Yardımcısı Hicran Çakmak, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Sezayi Köse ile site sakinleri yıkım öncesi bahçede düzenlenen programda bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yaptığı konuşmada, bu anlamlı, insan odaklı ve özgün proje nedeniyle büyük bir keyif aldığını belirtti. Yazıcı, "Başarı için değişik faktörlere ihtiyaç var ama en önce planladığınız işin bu kentsel dönüşümse, şehirleşmeyse, insana hizmet edecek üniteleri hizmete koymaksa bunu yapacak kadroların yapma heyecanı ve iradeleri olması lazım. Ben bu anlamda gerçekten Fatih Belediye Başkanımız Ergün Turan Bey'in, cidden bu içtenlikli davranışı, kararlı duruşuyla, bu özgün projenin realize edilebilmesi için bütün kurumlarla çözümleyici iletişim sağlama becerisini göstermiş olduğunu gözlemledim. Bundan dolayı Belediye Başkanı'mızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin deprem kuşağında olduğuna dikkati çeken Yazıcı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının görev ile fonksiyonlarının önemli olduğunu, ona bağlı TOKİ ve benzeri birimlerin insan odaklı, imkanları çok rasyonel bir biçimde kullanıp, yaşanılır mekanlar üretmek için gece gündüz demeden çalışmalarının takdire şayan olduğunu kaydetti.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise Atılgan Sitesi'yle ilgili yaşanan sürecin aslında ilçenin kentsel dönüşümle ilgili yaşadığı temel sorunları özetleyen bir hikayeyi içerdiğini söyledi.

Site sakinlerinin daha önce binalarıyla ilgili olası depremlere karşı güçlendirme ve yenilemesini, can ve mal emniyetlerinin sağlanmasını talep ettiklerini aktaran Turan, ancak "UNESCO Dünya Mirası Alanı"nda yer alması nedeniyle 2005 ve 2012'de koruma amaçlı uygulama imar planlarının yapılaşma haklarını sınırladığından binaların yenilenmesinin gerçekleşemediğini ifade etti.

Kültür ve medeniyet merkezi Fatih'in deprem karşısındaki kırılganlığını ortadan kaldırmanın kendileri için en başta gelen sorumluluklarından biri olduğuna dikkati çeken Turan, "Fatih Belediyesi olarak, bu mühim engeli kaldırmak için site sakinlerinin yüzde 85'inin talebi üzerine harekete geçtik. Hemşehrilerimizin talebini özellikle vurguluyorum. Çünkü biz burada bir 'yerinde dönüşüm' gerçekleştiriyoruz. Yerinde dönüşümle, bir bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını korumak anlamına gelir. Biz burada yalnızca binaları değil, mahallemizin tüm yaşamını, anılarımızı ve komşuluk ilişkilerimizi koruyan, aile odaklı bir dönüşüm anlayışını uygulamaya geçiriyoruz" ifadelerine yer verdi.