Kaza Fatih Mevlanakapı Mahallesi 10.Yıl Caddesinde 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre; Topkapı istikametine giden İsa Öztürk'ün kullandığı 34 KP 3664 plakalı otomobile plakası belirlenemeyen lüks bir siyah cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Öztürk'ün aracı kontrolünü kaybederek ağaca çarptı. Bu sırada, aynı yönde ilerleyen Erhan Akkoç, kullandığı 34 PIH 56 plakalı otomobilin direksiyonunu kırması üzerine kontrolden çıkarak, demir dubaları ezerek kaldırıma çıktı.

Kazada, Öztürk ve eşi araç içerisinde sıkışırken, 3 kız çocuklarından 1'i araçtan yolun kenarına fırladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Lüks araç olay yerinden kaçtı.

Kazada İsa Öztürk ve eşi araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda Öztürk ve eşini sıkıştıkları yerden çıkardı. Kazada yaralanan küçük çocuk ile ablasının korkulu gözlerle anne ve babasının kurtarılma çalışmalarını izlerken 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluşurken polis kazaya neden olarak olay yerinden kaçan lüks siyah aracı tespit ederek sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.