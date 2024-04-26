Fatih'te korkutan yangın: 1'i ağır 2 yaralı

Fatih’te 4 katlı binanın 2. katında çıkan yangında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Balat Mahallesi Çimen Sokak üzerindeki 4 katlı binanın 2. katındaki ikamet olarak kullanılan dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; yangında 2 kişi yaralanırken, durumu olan yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.