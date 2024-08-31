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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Fatih Tekke: Trabzonspor'a ne zaman dönerim bilmiyorum - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Fatih Tekke: Trabzonspor'a ne zaman dönerim bilmiyorum

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, isminin Trabzonspor'la anılması ile ilgili, "Trabzonspor'a ne zaman dönerim bilmiyorum" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 00:14 Güncelleme: 31.08.2024 - 00:58
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        Fatih Tekke'den Trabzonspor açıklaması!
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        Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 4-0'lık Fenerbahçe yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tekke, oyunun iki bölümden oluştuğunu belirtti.

        "FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK EDERİM"

        Risk alarak oyun kurmaya çalıştıklarını vurgulayan Tekke, "Oyun bana göre 2 bölümden oluştu. İlk yarı 3-0 mağlup duruma düşmüş olsak buna kızmazdım. Risk alarak geriden oyun kurmaya çalışan bir takımdık. Kaptırdığımız toplarda gol yiyebilirdik. Ön alan baskısına başladık, kırdılar ve değiştirdik. Olumlu tarafı şu, oyuncularımın bizim ceza sahasında bu cesareti göstermeleri çok önemliydi. Fenerbahçe'yi tebrik ederim." diye konuştu.

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        "İKİNCİ YARIDA HER ŞEY İYİ GİDERKEN 2-0 OLDU"

        İkinci yarıya daha iyi başladıklarını aktaran Tekke, şöyle devam etti:

        "İkinci yarının başında her şey güzel giderken istediğimiz alanları, pozisyonları bulmaya başlamıştık. Ciddi pozisyonlar var gol olsa kenardan galip gelebilir miyiz diye düşünürken maç 2-0 oldu. Genel hatlarıyla takımımın oynamak istediği 1 hafta boyunca neyle karşılaşabilirizin analizini doğru yaptığımızı düşünüyorum. Başarılı olduk diyemem ama birkaç oyun şeklini oynamaya çalışan bir Alanya vardı."

        "PERFORMANS OLARAK TAKIMIN YARISINDAN ÇOĞU İYİ DEĞİLDİ"

        Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiklerini dile getiren Tekke, "Biz oyunu çirkinleştirmeye ve ikinci topa oynayabilirdik ama bu tür ambiyanslarda karşılığını bulabileceğiniz bir şey değil. Benim ısrarım oynama üzerineydi. Performans olarak takımın yarısından çoğu çok iyi değildi. Fenerbahçe'ye burada yenilmek doğal bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

        TRABZONSPOR AÇIKLAMASI

        Fatih Tekke, Trabzonspor'da çalışmak isteyip istemeyeceğine yönelik soruya ise "Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Bir gün yuvaya dönmek ne zaman olur bilmiyorum. Şu an sıcak gündem bundan sonrasına bakacağız göreceğiz." yanıtını vererek sözlerini tamamladı.

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