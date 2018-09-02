Galatasaray, 3'te 3 yaparak geldiği Trabzon'da yıkıldı! Trabzonspor, fırtına gibi başladığı maçta ilk 45 dakikada 3, ikinci yarıda ise tek gol buldu ve maçı 4-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Galatasaray'da Younes Belhanda, 30. dakikada Yusuf Yazıcı'ya yaptığı sert hareket sonrasında direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 2-0 yenik durumdayken gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bırakan Younes Belhanda’ya tepkiler sürüyor. Sosyal medya üzerinden istenmeyen adam ilan edilen Faslı yıldız, teknik direktör Fatih Terim’den de fırçayı yedi.

Maç sonrasında açıklamalar yapan Terim, "Belhanda'nın her maç çok tembih etmemize rağmen bireysel oyunun yanına bir de sorumsuz bir kırmızı kart eklenmesi bizi daha da zor duruma düşürdü. Galatasaray takımı 2-0'ın altından da kalkabilir ama 10 kişi kaldıktan sonrası çok zor tabii." ifadelerini kullanmıştı.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre adeta bilerek oyundan atılan Belhanda’ya çok kızgın olan İmparator’un, “Beni hayal kırıklığına uğrattın... 2-0 gerideyken sahada sorumluluk alıp arkadaşlarına liderlik yapacağına gereksiz bir kırmızı kart gördün. Böyle sorumsuzluk olmaz. Kendine bir an evvel çeki düzen ver” ifadeleriyle yüklendiği kaydedildi.

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