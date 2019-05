Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, resmi instagram hesabından sezonu değerlendiren bir paylaşım yaptı ve sezonun son bölümünde kendilerine karşı yapılan eleştirilere cevap verdi. Terim'in paylaşımında öne çıkan söz ise, "Hayallerimizi hayata geçirme zamanı geldi." dedi.



Daha önce bütünleşip tarih yazdıklarının altını çizen tecrübeli teknik adam, "Dünyanın en iyi taktiğini belirleyin, çok iyi bir fizik kaliteniz olsun, istatistikleriniz muazzam tablolar çizsin, bir de bunlara ilaveten takımın motivasyonunu yüksek tutun, bunlar bile mutlaka başarı gelecek demek değil. Galatasaray'da büyük camia, büyük marka ve büyük takım olmanın avantajlarının yanı sıra büyük inanç ve büyük bir birleşme var. Geçenlerde bir yemekte güzel bir tanımlama oldu, zihinsel bütünleşme, birçok şeyi anlatıyor. Sinerjiyi, duayı, enerjiyi, birliği, beraberliği, her şeyi içine katıyor. Tüm yaşadıklarımızı anlatırken bile inanın o kadar uzun sürüyor ki, bizi güçlü bütünleşme ve inanç hedefe ulaştırdı. Daha evvel de biz bu bütünleşme ile tarih yazdık, inşallah daha niceleri olacak. Önce sırada sözlü ve yazılı hedeflerimizi hayale geçirme zamanı, Allah yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.



"BİR ANDA KARŞINIZA BİR BİLDİRİ ÇIKIYOR"



Kulüpler Birliği Bildirisi'nden de bahseden Fatih Terim, "Neler mi yaşadık? Türkiye Kupası finali öncesinde basın toplantısında söylediğim bir laf var; organize ama amatör kötülük diye. Eğer bizimle ilgili bu sezonun ve bu şampiyonluğun bir hikayesi yapılacaksa, başından sonuna kadar bu kötülüğün mimarları ile mücadeleyi hiçbir zaman bırakmamak lazım, bu mücadeleyi mutlaka ortaya koymak lazım. Tüm sezon pek çok karşılaşmada hakkınız yeniyor, yetmiyor ceza üzerine ceza alıyorsunuz, bu cezayı sadece ben değil, oyuncularım, başkan, yöneticim, hepsi. O da yetmiyor, 17 kulüp, siz Şampiyonlar Ligi maçına gitmişken, ne demek istedikleri pek belli olmayan, söylediklerine göre birbirinden habersiz bir bildiri ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Bizim için kimlerin yaptığı, kimlerin hazırladığı, kimlerin servis ettiği, hepsi biliniyor. Bütün ülke de biliyor açıkçası, Galatasaraylılar da biliyor. Biz burada sonuca bakmalıyız, Galatasaray'a karşı olduğu kesin. Bunu da geçiyoruz. Karşınızda 10 maç ceza almış bir teknik adam var. Hatta daha sonuncu açıklanmamasına rağmen, şu anda kupasıyla beraber 11 oldu. 11 maç takımının başında olamamış ama 2 kupa kaldırmış bir takımın teknik direktörü var. Şu anda anlatırken çok basit geliyor ama tüm Galatasaraylılardan ricam, yapılanları unutmamak ve unutturmamak lazım." dedi.



FENERBAHÇE'YE GÖNDERME



Ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Terim, "İşimizi yapalım, bırakalım bunları, odaklanalım diyorsunuz, bu sefer, kulüp pasaportlu, ayarı kaçmış bir kaç yorumcu, çıkıp, hadsizce ve mesnetsizce emeğinizi karalıyor. Bir kulüp başkanı çıkıyor, günahınızı alıyor, camiasını tatmin etmek için şov yapmaya kalkıyor. Teknik adamı, oyuncusu çıkıp kendi hatasının faturasını bize kesmeye kalkıyor. Arkadaşlar, biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz, aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı yollardan yürümedik, aynı yollardan da geçmedik, benzer başarılarımız da yok. Üstüne üstlük, rütbemiz de farklı. Hak yiyip, gak diyenlere, gecemizi gündüzümüze karıştırıp, inancımızı daha çok artıranlara, tekrar geçmiş olsun. Şu an içinde bulundukları durum, zaten çok açık. O yüzden ben daha fazla konuşarak acıyı arttırmak istemiyorum. Allah herkese önce vicdan rahatlığı, sonra da huzur versin." diye konuştu.



TRANSFER KONUSUNDA SABIR İSTEDİ



Transfer sezonunda taraftarların sabırlı olmasını rica eden tecrübeli çalıştırıcı, "Aralık ayında tüm camiamızdan bir ricada bulunmuştum. Önce Ocak ayını, sonra sezon sonunu işaret etmiştim. Buna sadece transfer değil, tesisten tutun, altyapıya, gerekli ekipmanlardan tutun, kamp ve eğitimlere kadar geniş bir perspektiften bahsediyorum. Doğru bir planlama yapılabilmesi ve Galatasaray'ın sadece bugünü değil, geleceğinin de inşa edilmesi için ciddi mesai verdik. Bir andan yarışırken, bir andan da bu planlamayı yapmak için arkadaşlarımızla bir hayli ter döktük. Yani başarıyı ve kupaları kovalayıp, bu arada da bize karşı kurulmuş ittifakla mücadele edip, bir de bunları yaptık. Yine 3 kulvarda en iyisi için yola çıkacağız. Bizimle yola devam edecekler, edemeyecekler, aramıza yeni katılacaklar, hepsinin teknik olarak planlamasını yaptık. Artık imkanlarımız ve UEFA'dan bize çizilen sınırlar içinde ilgili arkadaşlarımız ve yöneticilerimiz uygulamaya geçecekler. Her sezon sonu ve devre arası olduğu gibi, taraftarlarımızdan ricam var. Lütfen transfer haberlerine temkinli yaklaşalım. Muhakkak ki herkesin gönlünde bir aslan yatıyor ama bilesiniz ki, burada Galatasaray'ın bugünü için, önümüzdeki sezonu için ve bundan sonraki sezonları için hem teknik, hem ekonomik, hem de idari olarak en iyisini yapmaya çalışan bir grup var. Başkanından yöneticisine, profesyonel arkadaşlarımızdan biz teknik heyete kadar... Lütfen itibar etmeyin, zaman zaman bizim vereceğimiz bilgilere sabırla yaklaşın." diyerek taraftara mesaj verdi.



ŞAMPİYONLUĞU VEFAT EDEN BABASINA ADADI



Kazanılan şampiyonluğu yakın zamanda vefat eden babası Talat Terim'e armağan ettiğini söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü, "Kendi adıma bu şampiyonluğun bir payı varsa, bunu bu sene kaybettiğim babam Talat Terim'e adıyorum. Bu sene ne yaşandıysa, unutmadan ve unutturmadan ama doyasıya ve keyifle şampiyonluğu yeni sezonun başına kadar kutlayalım. Tekrar tüm Galatasaraylılara şampiyonluğumuz ve kupalarımız kutlu olsun." şeklinde konuştu.

