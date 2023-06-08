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Fatih Terim'den Şampiyonlar Ligi finali değerlendirmesi

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, İstanbul'da Manchester City ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini değerlendirdi. Terim, "Inter, Manchester City'yi yenebilir" ifadelerini kullandı

Fatih Terim'den Şampiyonlar Ligi finali değerlendirmesi
HABERTURK.COM / Ajanslar

Deneyimli teknik adam Fatih Terim, Manchester City ile Inter arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini değerlendirdi. Terim, Inter'in Manchester City'yi yenebileceğini söyledi.

Sky Sport'a röportaj veren Terim, "Inzaghi'nin takımı, Manchester City'yi yenebilir. Inter, Hakan Çalhanoğlu'na sahip, onu çok iyi tanıyorum. Çok ilginç takımlar, Manchester City için kolay olmayacak. Finallerde ne olacağını asla bilemezsiniz" dedi.

Öte yandan Fatih Terim, Napoli'yi şampiyonluğa taşıdıktan sonra görevinden ayrılan Luciano Spalletti'nin ayrılığını da değerlendirdi. 69 yaşındaki teknik adam, "Spalletti benim çok iyi bir arkadaşım. Dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi, ben de ona beni beklemesini söyledim" diye konuştu.

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