Sky Sport'a röportaj veren Terim, "Inzaghi'nin takımı, Manchester City'yi yenebilir. Inter, Hakan Çalhanoğlu'na sahip, onu çok iyi tanıyorum. Çok ilginç takımlar, Manchester City için kolay olmayacak. Finallerde ne olacağını asla bilemezsiniz" dedi.

Öte yandan Fatih Terim, Napoli'yi şampiyonluğa taşıdıktan sonra görevinden ayrılan Luciano Spalletti'nin ayrılığını da değerlendirdi. 69 yaşındaki teknik adam, "Spalletti benim çok iyi bir arkadaşım. Dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi, ben de ona beni beklemesini söyledim" diye konuştu.