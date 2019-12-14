Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Ankaragücü ile oynadıkları maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

"NZONZI'NİN YAPTIĞININ..."

Steven Nzonzi'nin kadro dışı kalmasıyla ilgili bilgi vermesi istenen Fatih Terim "Nzonzi'nin yaptığının karşılığı buydu, biz de uygulamaya koyduk. Kimsenin böyle bir şey yapma hakkı yok. Tavrı sadece bana değil, arkadaşlarına da saygısızlık, böyle bir karar aldık" dedi.

SOSYAL MEDYADA GALATASARAY'I SİLDİ

Kadro dışı bırakılan Steve Nzonzi, Instagram hesabından Galatasaray paylaşımlarını silip Galatasaray'ı da takip etmeyi bıraktı.

KARARIN PERDE ARKASI

Galatasaray, orta sahada görev yapan 30 yaşındaki futbolcuyu sezon öncesinde İtalya'nın Roma takımından kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti.

PSG maçında yaptığı hatalarla Fatih Terim'i adeta çıldırtan Fransız futbolcu 72 dakikada oyundan alınmıştı. PSG maçının haricinde zaman zaman oyuncusuna kenardan tepki gösteren teknik direktör Fatih Terim'in, Nzonzi'nin umursamaz tavırlarıyla karşılaşması dikkatlerden kaçmamıştı.

MAÇ SONU AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKTİ

Son olarak PSG maçının ardından kendisine yöneltilen 'maçı neden farklı kaybettiniz?' şeklindeki sorusuna kayıtsız bir tavırla 'bilmiyorum, tek diyeceğim bu' yanıtını vererek şimşekleri üzerine çekti. Kiralama ücreti ödenmeyen Nzonzi’yi devre arasında Roma’nın geri çağırması bekleniyor.