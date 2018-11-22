Milliyet'in haberine göre; bugüne kadar çok az duruşmalı oturuma sahne olan Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bugün Fatih Terim cephesini kabul edecek.
Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen Terim, ilk oturumda 7, ikincisinde ise üç maçla cezalandırılmıştı. Bunun üzerine Tahkim’e başvuran Terim cephesi, kulüpten ayrı bir yol izledi. Fatih Hoca’nın kişisel avukatı Rezan Epözdemir’in “duruşmalı oturum” talebini değerlendiren Tahkim, bunu kabul etti. Bundan dolayı Epözdemir, bugün saat 14.00’te Tahkim Kurulu’nun karşısına çıkacak, müvekkilinin cezasında indirim isteyecek.
Terim cephesine göre verilen ceza oldukça ağır... Çünkü Galatasaray Teknik Direktörü, hakeme hakaretten 3 maç ve 13 bin lirayla ceza alırken, “Basın yoluyla sportmenliğe aykırılık” nedeniyle verilen 4 maçlık ceza ile 52 bin liranın fazla olduğu görüşünde...
ALT SINIR İSTEĞİ
Yapılacak savunmaya göre, 4 maçla cezalandırılan, “Basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla müsabaka görevlileri hakkında, bu kişileri etki altına almaya yönelik, dürüstlüklerini veya tarafsızlıklarını sorgulayan, itibarsızlaştırmaya çalışan veya bu kişileri rencide edebilecek nitelikte herhangi bir yorum ve açıklama yapılması yasaktır” ifadelerini taşıyan 38. maddenin 3. fıkrasına göre, “Görevlilere ve diğer kişilere ihtar, para cezası, en fazla 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı” veriliyor. İşte bu nedenle itiraz eden Terim cephesi, ihtarla başlayan ve 7 maçlık cezayla biten bu maddeye göre verilen cezanın alt sınırdan uzaklaşmanın gerek olmadığını düşünüyor. Savunma kanadı bunu bazı emsallerle indirmeye çalışacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde hakem Fırat Aydınus’a yönelik hakareti nedeniyle 3 maçla cezalandırılmıştı.
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