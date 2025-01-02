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        Haberler Spor Transfer Fatih Terim eski öğrencisini istiyor! - Futbol Haberleri

        Fatih Terim eski öğrencisini istiyor!

        Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ın başına geçen Fatih Terim, yönetimden bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş olan Mario Lemina'yı transfer etmelerini istedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 18:40 Güncelleme: 02.01.2025 - 18:40
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        Fatih Terim eski öğrencisini istiyor!
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        Fatih Terim, teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Shabab'a Galatasaray'dan eski öğrencisi Mario Lemina'yı transfer etmek istiyor.

        L'Equipe'te yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi, Fatih Terim'in verdiği rapor sonrası Gabonlu oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

        Al-Shabab yönetimi, 31 yaşındaki oyuncu için Wolverhampton ile resmi görüşmelere başladı.

        AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

        İngiliz ekibinin geçtiğimiz günlerde kaptanlığını aldığı Lemina'nın da bu transfere sıcak bakabileceği belirtildi.

        Lemine ile birlikte Roma'dan Leandro Paredes'in de Al Shabab'ın listesinde yer alan bir diğer isim olduğu aktarıldı.

        G.SARAY'DAN ÖĞRENCİSİ

        Mario Lemina, 2019-20 yılında Fatih Terim'in çalıştırdığı Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.

        OYUNCUNUN PERFORMANSI

        Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli orta sahanın 1 yıl uzatma opsiyonu var. Bu sezon Wolves'ta 18 maça çıkan Lemina, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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