Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 87. dakikada bulduğu golle 1-0 yenerken teknik direktör Fatih Terim'in son bölümdeki hamlesi İmparator'un farkını ortaya koydu! Sosyal medyadan yorum yağdı...
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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Antalya deplasmanından 3 puanla döndü.
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Karşılaşmaya Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hamlesi damga vurdu.
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0-0 giden ve kilitlenen oyunda Fatih Terim'in son bölümde yaptığı 2 değişiklik her şeyi değiştirdi.
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Terim, önce 76. dakikada Belhanda'nın yerine Maicon'u forvet olarak oyuna soktu. Daha sonra 85'te Donk, Onyekuru'nun yerine girdi.
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Donk, oyuna girdikten yalnızca 2 dakika sonra Mariano'nun ortasına yaptığı kafa vuruşuyla golü attı.
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Galatasaray, maçı bu golle 1-0 kazandı. Sosyal medyada Fatih Terim'e övgü yağdı, işte bazı yorumlar:
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"Fatih Terim'e yazar 3 puan. Alamayacak takıma 3 puanı zorla aldırdı. Büyük hoca."
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"Şu hamleyi Guardiola Sarri marri yapsa şimdi pc başına oturmuş, bloglarınızda methiyeler düzüyordunuz. İmparator Fatih Terim!"
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"Fatih Terim, antrenör eğitimlerinde ders olarak gösterilecek bir maç çıkarıyor."
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"Metin Oktay heykelinin yanına en kısa zamanda Fatih Terim heykeli yapılmalı."
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"Takımda forvet yok iken bütün uzun boylu futbolcuları oyuna sokarak yaratıcılığını konuşturdu. Ryan Donk’un attığı bu gol Fatih Terim’e yazılır."
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"Donk’u forvete eviren Fatih Terim, hayatıma da bi’ el atıver sana zahmet."
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"Maçın yıldızı en kritik hamlelerle Maicon ve Donk'u santrafor gibi oynatan İmparator Fatih Terim'dir!"
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"Hasan Şaş: hocam kulübede forvet yok.
Fatih Terim: bulunur."
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"Ohh be! Takımın en iyisi net Fatih Terim!"
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"Taktik ve teknik bilgisiyle Türkiye'nin en iyi teknik direktörü Fatih Terim'dir. Aksini iddia eden net futbol cahilidir. Hiçbir hoca böyle maçlarda şapkasından tavşan çıkartamaz. Biz boşuna ona İmparator demiyoruz."
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"Fatih Terim Spor Toto Süper Lig'in sefiridir"
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"Bu galibiyet de Fatih Terim’e yazar...Galatasaray’da forvet çok"
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"Maicon yetmedi, Donk'u da aldı hoca oyuna. Tam anlamıyla cesaret kokan bir hamle. Allah kerim, Fatih Terim."
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"Antalyaspor 0-1 Fatih Terim!"
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"Birçoğumuzun saçma bulduğu, ne yapıyor dediği şeyleri yapıp başarılar kazandığı için Fatih Terim oluyor, İmparator oluyor!"
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"Fatih Terim: Donk hazırlan oğlum forvet olarak oyuna giriyorsun.
Ryan Donk: Hocam ben forvet değilim.
Fatih Terim: Forvetsin forvetsin"
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"Fatih Terim hocamın dışında kimse Maicon ve Donk'u forvete koyup, maça forvet başlayan Sinan Gümüş'ü kenara çekerek, 2 hızlı kanat oyuncusu Rodrigues ve Henry'yi aynı anda oyundan çıkarma cesaretinde bulunamaz."
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"Gayrimenkuller için genel kuruldan yetkiyi Fatih Terim istese, onu da alır..."
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