Süper Lig’in 33. haftasında pazar günü eşit puanda bulunduğu M.Başakşehir’i sahasında ağırlayacak olan Galatasaray, kritik maça hazırlanıyor.

Önceki gün Sivas’ta Akhisar Belediye’yi 3-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Sarı-Kırmızılılar, zorlu maça moralli ama yorgun çıkacak... Kupa finalinin ardından tüm konsantrasyonunu ligdeki finale çeviren Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim de şampiyonluk maçının taktiğini kafasında belirledi.

Beşiktaş maçına kadar ön liberoda Donk veya Fernando’ya görev verip orta alanda Ndiaye ile Belhanda’yı görevlendiren deneyimli teknik adam, 2 hafta önce karşılaştıkları ezeli rakibine karşı Donk, Fernando ve Belhanda üçlü orta sahasına ilk 11’de görev vermişti. O maçı 2-0 kazanarak şampiyonluk yolundaki bir rakibini saf dışı bırakan Cimbom, taraftarının desteğiyle bu maçtan da şampiyon ünvanıyla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Geçtiğimiz hafta Rize deplasmanında ise cezası nedeniyle forma giyemeyen Belhanda’nın yokluğunda Ndiaye, Fernando ve Donk’u sahaya süren İmparator, Faslı yıldızının dönmesiyle birlikte bu maçta Ndiaye’yi kızağa çekmeye karar verdi. Beşiktaş’ı orta sahada Donk ve Fernando ikilisinin oluşturduğu fizik üstünlüğüyle yendiklerini düşünen tecrübeli çalıştırıcının, Başakşehir karşılaşmasında da Donk, Fernando ve Belhanda üçlü orta sahasını görevlendireceği öğrenildi.