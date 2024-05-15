Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos'un şampiyonluk şansı kalmadı!
Yunanistan Ligi'nde Panathinaikos deplasmanda PAOK'a 4-1 yenildi ve şampiyonluk şansı kalmadı.
Yunanistan Ligi'nde Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos deplasmanda Razvan Lucescu'nun yönetimindeki PAOK'a 4-1 yenildi ve bitime 1 hafta kala şampiyonluk şansını yitirdi.
PAOK'un gollerini 37. dakikada Taison, 72. dakikada penaltıdan Andrija Zivkovic, 89. dakikada Adelino Vieira ve 90. dakikada yine Andrija Zivkovic atarken, Panathinaikos'un tek golünü 78. dakikada Alexander Jeremejeff attı.
Bu sonuçla birlikte PAOK bitime 1 hafta kala AEK'in de deplasmanda Olympiakos'a 2-0 mağlup olması sonrası liderliğe yükselirken, liderin 6 puan gerisinde kalan Panathinaikos'un şampiyonluk şansı matematiksel olarak kalmadı.