Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi mesaisi tüm hızıyla devam ediyor. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; teknik direktör Fatih Terim, dev maçın planını belirledi.

Tecrübeli çalıştırıcı son oynanan Başakşehir maçında şans verdiği Etebo'yu yine ilk 11'de görevlendirecek. Galatasaray kariyerine golle başlayan Mostafa Mohamed'e formayı verecek olan Terim'in en büyük silahı ise yine Onyekuru olacak. Taylan-Etebo ikilisi ile Fenerbahçe'yi durdurmayı amaçlayan Terim, Onyekuru, Mohamed ve Babel üçlüsüyle gol ve goller bulmanın peşinde.

YEDLIN KARARI MAÇ GÜNÜ

Galatasaray'ın yeni transferi Yedlin'in durumunun maç günü belli olacağı öğrenildi. Terim son duruma göre Linnes ya da Yedlin'den birini seçecek.

ARDA YA DA BELHANDA

Terim'in orta sahada Belhanda ile Arda Turan arasında kararsız olduğu yine maç günü bu konuda son kararını vereceği ifade edildi.

GEDSON VE FEGHOULI KULÜBEDE

Aslan'ın yeni transferlerinden Gedson Fernandes ise koronavirüsten kurtulurken maç kadrosunda yer alacak. Ayrıca sakatlığını atlatan Feghouli'nin de kulübede olacağı kaydedildi. İki yıldız da maçın gidişatına göre Terim'den forma bekleyecek.