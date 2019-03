Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Juventus - Atletico Madrid maçını izlemek üzere Torino'ya gitti. Terim burada İtalya basınına açıklamalar yaptı.

Atletico Madrid'in 2-0 kazandığı mücadelenin rövanşıyla ilgili konuşan tecrübeli çalıştırıcı "Harika bir maç bekliyorum. Atletico Madrid ilk maçta çok iyi bir sonuç aldı ama Juventus, Juventus'tur. Her an her şey olabilir. Kolay olmayacak. Atletico, iyi savunma yapan bir takım ama Ronaldo ve arkadaşları iyi durumda olursa, taraftarlarıyla da beraber Juventus turu geçmeyi başarabilir. Simeone ve öğrencileri için zor maç olacak" ifadelerini kullandı.

Eski kulübü Milan ve eski öğrencisi Gennaro Gattuso'yla ilgili de yorumlar yapan Terim, "Gattuso'yu oyuncuyken de seviyordum, şimdi teknik direktörlüğünde de seviyorum. Milanello'yu ziyaret edip onunla görüştüm. Tecrübe kazanmaya devam ediyor, başarılı bir kariyer onu bekliyor." dedi.