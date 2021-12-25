Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'la karşılaşacak olan Galatasaray devreye liderin çok uzağında giriyor. 18 haftada sadece altı galibiyet ve altı beraberlik alabilen sarı-kırmızılılar topladığı 24 puanla lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar puan farkını 19'a indirememesi durumunda 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88'den bu yana liderin en uzağında kaldığı sezonu geçirecek!

ÜÇ PUANLI SİSTEMDE İLK FİRE 2003-04'TE

Galatasaray, Süper Lig'de 2 puanlı sistemde geçirdiği 1979-80 ve 1981-82 sezonlarının ardından en kötü ilk yarısını 2003-04'te yaşamıştı. Fatih Terim yönetiminde sezonun ilk yarısını 29 puanla beşinci sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar tarihinde ilk kez devreyi liderin 14 puan gerisinde kapatmıştı. Galatasaray 17 maçta 8 galibiyet ve 5 beraberlik elde edebilmişti.

2011-11'DE 19 PUAN



Sarı-kırmızılılar, kulüp tarihinin en kötü sezonlarından biri olan 2010-11'de dahi ilk yarıyı liderin 21 puan arkasında tamamlamamıştı. 17. hafta sonunda 7 galibiyet ve 2 beraberlikle 23 puan toplayan Galatasaray ikinci yarıya lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde girmişti. Sarı-kırmızılılar bugün Antalyaspor'u mağlup etse dahi Trabzonspor'un puan kaybetmemesi durumunda 3 puanlı sistemde ligin ilk yarısında lidere en uzak puanda kaldığı sezonu geçirecek.

2 PUANLI SİSTEMDE KÜME DÜŞME HATTINI GÖRDÜ

Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısını küme düşme hattında tamamladığı da oldu. Sarı-kırmızılılar 2 puanlı sistemle oynanan 1979-80 sezonunun ilk yarısını 12 puanla 14. sırada yani küme düşme hattında tamamlamıştı. Ancak o sezon dahi liderle arasındaki puan farkı 8'di ve 4 maçlık bir fark bulunuyordu. Küme düşme potasının sadece 3 puan üzerinde tamamladığı 1981-82 sezonunun ilk yarısında ise liderle arasında 2 maçlık fark bulunuyordu. Sarı-kırmızılılar 1969-70 sezonunda ilk yarıyı liderin 10 puan gerisinde yani 5 maçlık bir mesafede tamamlamıştı.

FATİH TERİM'İN DE EN KÖTÜ DÖNEMİ

Bu sezonun ilk yarısı sadece Galatasaray'ın değil, Fatih Terim'in de kariyerindeki en kötü ilk devre... Kariyerinde sayısız kupa kazanan tecrübeli çalıştırıcı Galatasaray'ın başında ilk yarı sonlarında liderin 14 puan gerisine düştüğü hiç olmamıştı. Terim, Ankaragücü'nde 1987-88'de liderin 17 puan gerisinde, 1988-89'da ise 12 puan arkasında kalmıştı.