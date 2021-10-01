Fatih Terim: Lider kaldığımız için mutluyum.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında Galatasaray, Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yla deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Fatih Terim maçın ardından açıklamalar yaptı. Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Marsilya, çok iyi bir takım. İyi çalıştığımızı düşünüyorum. Her zaman ilk yarının sonunda yediğimiz golü bu sefer atsaydık başka olurdu. Cicaldau da hakeme takıldı, hakeme gösterdiğimizde 'kötü şans' nedeniyle orada olduğunu söyledi."

"Burada son dakikalarda sıkışmanız çok doğal. Giren ve çıkanların değişmediği bir Marsilya var, iyi bir takımlar. Bunlar gençlerimizi her gün tecrübelendirecektir. Lider kaldığımız için mutluyum"

"Benim takımlarım genel olarak en çok gol atan takımlar listesinde önde olur. Herhalde başlayacağız. Bugün biz de doğru işler yaptık. Bazen savunmayı da doğru yapmak lazım, bugün bunu başardık. 1 puan bazen sizi başka yerlere taşır."

"Karşı tarafta sürekli Ermeni bayrağı açarsanız tribünümüzü tahrik ediyorsunuz... Yunan bayrağı, Ermeni bayrağı... Sakin olmalarını rica ettim, onlar da sağ olsunlar oldular. Yürekleriyle, destekleriyle bizi yalnız bırakmadılar."

"Lider gitmek en büyük amacımız. Genelde bu rakiplerle Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşırdık, özlediler bizi herhalde... Bu platforma yakıştığımız bir gerçek. Avrupa'da olmayı hak ediyoruz ve yakışıyoruz diye düşünüyorum."