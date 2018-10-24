Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04'ü konuk edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşma öncesinde UEFA'ya özel açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın kendisi için ne anlam ifade ettiğiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Fatih Terim "İnsan ailesine ne hissediyorsa ben de Galatasaray için aynı şeyi hissediyorum. Galatasaray söz konusu olduğunda mantık devre dışı kalıyor. Mantık devrede olsaydı, yaşadıklarımın çoğu da olmayabilirdi" şeklinde konuştu.

Terim, "Galatasaray'a 1974'te geldim. Futbol o dönemde daha amatör ruhla oynanıyordu. Futbola farklı anlamlarla bakılırdı. Futbol şimdiki gibi profesyonel değildi, mali olarak güçlenmemişti. Beklentiler çok farklıydı. Taşradan gelen bizim gibi yetenekli futbolcuların yaşamları sosyal ve psikolojik yükler de içeriyordu. İstanbul'da yaşama tutunmaya çalışacaksınız hem de başarılı olacaksınız. Meseleye sadece iş, aş gibi değil ana, baba, kardeş gibi yani aile gibi bakıyorsunuz. İnsan ailesine ne hissediyorsa ben de Galatasaray için aynı şeyi hissediyorum. Gönülden bağlı olduğum, ait hissettiğim, kendimi ve yaşadıklarını tanımlayan ve en önemlisi unutulmazlarımın adresi Galatasaray. Siz 'gidiş-dönüş' olarak bakıyorsunuz ama ben 'tek yön' diye bakıyorum. 'Fiziki olarak ayrılıyorum ama içimde hiç gitmiyor' demiştim. Galatasaray söz konusu olduğunda mantık devre dışı kalıyor. Mantık devrede olsaydı, yaşadıklarımın çoğu da olmayabilirdi. Daha öncekilerin üstüne çıkıp yenilerini eklemekti hedefim" ifadelerini kullandı.

"RAKİPLERLE EŞİT ŞARTLARDA MÜCADELE ETMEYECEĞİZ"



Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde sürekli oynaması gerektiğinin altını çizen Terim "Şampiyonlar Ligi çok önemli, bambaşka bir seviye. Galatasaray, Türkiye futbol tarihinde Avrupa'daki konumlanması ve geçmiş başarılarıyla ayrışan bir marka. Galatasaray varlığını bu ligde sürdürmeye devam etmeli, her sene üzerine yenilerini koymalı. Kadro planlaması ona göre yapıldı. Oyuncuların orada olmayı bilmeleri gerekiyor. Galatasaray, UEFA cezası nedeniyle rakipleriyle eşit şartlarda mücadele etmeyecek bu sene. Önceki yıllarla mukayese için koşulların benzer olması lazım. Koşullar aynı değil. Bugünkü imkanlarımızla, turnuvanın ciddiyetini kavramış şekilde hazırlanacağız. Öncelikle hedefimiz gruptan çıkmak, sonrasına tekrar bakarız" dedi.

Galatasaray taraftarları ve "İmparator" lakabıyla ilgili konuşan Fatih Terim "Bugüne kadar karşılaşıp da medeni sınırlar içinde görmezden geldiğim hiçbir taraftar olmadı. Taraftarların hissettiklerini biliyorum ve duygularını paylaşıyorum. Yaşamlarında Galatasaray'ı koydukları yer benimkinden farklı değil. Bizler futbola farklı bir anlam yüklüyoruz. Taraftar; teknik direktör ve oyuncusunun kendisi kadar adanmış olmasını ister. Bizde böyle. Bunları göremeyince de sözünü esirgemez. 'İmparator' lakabı benim için büyük bir gurur. Bu lakabın büyük de bir sorumluluğu var. Her adımınızı bunun bilinciyle atıyorsunuz. Kulübün geçmişinde ve bugününde imzası olan biriyim. Bu kulübün DNA'sını biliyorum; değerlerine sahip çıkıyorum. Sadece bir profesyonel gibi bakmadığımı ve bakılmadığımı düşünüyorum" dedi.

RONALDO, MESSİ...

Şampiyonlar Ligi tarihinde atılan en güzel golün, geçen sezon Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid formasıyla şimdiki takımı Juventus'a attığı röveşata golü olduğunu söyleyen Terim, "Şampiyonlar Ligi'ndeki futbolculardan kiminle birlikte oynamak isterdiniz?" sorusuna "Fazla düşünmeden Messi" yanıtını verdi.

Terim, "Hayatınız filme çekilse kimin oynamasını isterdiniz?" sorusunu ise "Robert De Niro" şeklinde cevaplandırdı.

"NEDEN OLMASIN?"

Öte yandan Terim, ''Benim bir hayalim var' deyip bir eksik parçadan bahsetmiştiniz. Şampiyonlar Ligi'ni mi kast etmiştiniz?" sorusuna ise "Buna iki kelimelik bir cevap vereyim: Neden olmasın?" şeklinde cevap verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ