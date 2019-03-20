A Milli Takım'dan olaylı bir şekilde ayrılan ve Türkiye Futbol Federasyonu yaşadığı tazminat davası uzun süre düşmeyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den konuyla ilgili flaş bir hamle geldi.
Tecrübeli hocanın avukatı Rezan Epözdemir, TFF'den alacakları tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacaklarını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Epözdemir şunları söyledi: "Yarglama sürecinin başında hoca bize yazılı talimat vermişti. Demişti ki, 'Yargılama sürecinde hükmedilecek olan asıl alacak ve faizin tamamını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlamak istiyorum. Buna ilişkin hukuki işlemler yapılsın.' Fakat biz o günkü koşullarda biz adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs olur diye bunu hayata geçirmedik. Çünkü yürüyen bir yargılama var ve onu etkileyebilir endişesiyle bir hukukçu reaksiyonu gösterdik. Ancak geldiğimiz noktada hukuki sürecin bizim tahayyül ettiğimizden çok uzun sürmesi ve her iki tarafın da dosyayı Yargıtay'a götürmesi nedeniyle hocanın bağış iradesinin askıda kalmaması için hem Türkiye Futbol Federasyonu'na hem de Çocuk Esirgeme Kurumu'na bir ihtarname gönderdik. Yargılama sonucunda hükmedilecek olan tazminatın ve faizin tamamını Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışladığımızı, Fatih Terim adına çocukların eğitim sağlık ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için kullanılmasına atıf yaptık. An itibariyle yargılama harç ve masrafları hariç 6 milyon lira kadar tutuyor. Ama bizim davamızın konusu 13 milyon lira. Biz Yargıtay’da bu hükmedilen 6 milyon liranın çok daha yukarılara çıkacağını düşünüyoruz. Fakat ister 6 milyon olsun 10 milyon ister 13 milyon nihayetinde biz tamamını Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışlamış olduk. Bundan sonra hukuki mücadelemiz Çocuk Esirgeme Kurumu’na daha fazla tazminat gidebilmesi için olacak. Onlar için hukuki mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
6 MİLYONLUK TAZMİNAT YARGITAY'A TAŞINMIŞTI
Hatırlanacağı gibi mahkeme TFF'nin Terim'e 6 milyon TL tazminat ödemesine hükmetmiş ancak Terim'in avukatı miktarın az olduğu için, TFF ise kararın kaldırılması için davayı Yargıtay'a taşımıştı.
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