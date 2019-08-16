Renkli sahne performansıyla bilinen herkesi kendine hayran bırakan Fatih Ürek, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü Kıbrıs’ta sevenleriyle buluştu. Şıklığıyla göz kamaştıran sanatçı, 2 saatlik performansıyla izleyenleri büyüledi.

Bayram akşamında sevenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşayan Ürek, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KİMSENİN BİLMEDİĞİ BİR KÖY ARAŞTIRIYORUM"

Ünlü şarkıcı, "Öncelikle herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Bütün hayatımız sağlıklarla, mutluluklarla olsun. Artık buna ihtiyacımız var. Hep güzel bayramlar olsun. Bu yaz çok yoğunum. Hiç tatilim olmadı. Bir 10 günlük tatil ayarlamaya çalışacağım kendime. Şu an kimsenin bilmediği bir köy araştırıyorum. O köye gideceğim ve orada kafamı dinleyeceğim. Sadece ağaçlar, kuşlar, böcekler, hayvanları dinlemek istiyorum. Programa 19’unda başlıyoruz" dedi.

"MEKANIN GERÇEK SAHİBİ SEZEN AKSU'DUR, AJDA PEKKAN'DIR..."

Harbiye konseri sonrası Hadise’nin "Mekanın sahibi geri geldi" sözüne karşılık olarak da ise Ürek, "Mekanın gerçek sahibi Sezen Aksu’dur, Ajda Pekkan’dır. Ben zaten popçu olarak saymadım kendimi çünkü ben bütün müzikleri okuyorum. Mekanın sahibi bir Sezen Aksu, Ajda Pekkan daha öteleri de var. Tabii ki kuşak farklılıkları da var ama daha dur bakalım. Daha var… Bence Hadise de bunu espri olsun diye söylediğini düşünüyorum. Çok zeki bir kız. Yoksa öyle bir şey söylemez" ifadelerini kullandı.