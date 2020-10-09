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Fatiha Suresi Türkçe okunuşu nasıldır? Fatiha Suresi Türkçe meali nedir?

Fatiha Suresi ya da halk arasında bilinen diğer adıyla Elham Suresi Mekke devrinin ilk yıllarında tamamı bir defada inmiştir. Fatiha Suresi Kuran-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına “Fâtiha” adını almıştır. Fatiha Suresinin Türkçe okunuşu ve Türkçe meali haberin devamında...

Fatiha Suresi Türkçe okunuşu nasıldır? Fatiha Suresi Türkçe meali nedir?

Fâtiha “açmak, açıklığa kavuşturmak, sıkıntı ve meşakkati gidermek, başlamak” anlamındaki feth kökünden türemiş bir isim olup hâtimenin zıddı olarak “bir şeyin evveli, baş tarafı, başlangıcı, giriş” mânasında kullanılır. Yedi ayet olan surede Kuran’ın içerdiği esaslar öz olarak Fâtiha’da vardır. Fatiha Suresi Türkçe meali nedir, Fatiha suresi Arapça okunuşu nasıldır?

FATİHA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Elhamdulillâhi rabbil'alemin, Errahmânir'rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en'amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

FATİHA SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur. ?
(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. ?
Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. ?

FATİHA SURESİ FAZİLETLERİ

Fâtiha’nın Kur’an’daki en büyük sûre olduğu, Tevrat ve İncil’de bir benzerinin bulunmadığı, Bakara sûresinin son âyetleriyle birlikte “iki nûr” diye anıldığı ve geçmişte hiçbir peygambere benzerinin verilmediği, şifa niyetiyle okunduğu takdirde tesirinin görüleceğine dair hadisler vardır (bk. Müsned, III, 450; Dârimî, “Feżâ'ilü’l-Ķur'ân”, 12; Buhârî, “Tefsîr”, I/1, 15/3, “Feżâ'ilü’l-Ķur'ân”, 9, “Ŧıb”, 34; Müslim, “Selâm”, 66; Ebû Dâvûd, “Ŧıb”, 19; Nesâî, “İftitâĥ” 26). Fâtiha’nın faziletiyle ilgili rivayetlere hadis mecmuaları yanında tefsir kitaplarında da geniş yer verilmiştir. Bu sûrenin her türlü hayırlı faaliyetlerin başında veya sonunda, çeşitli vesilelerle tertip edilen meclislerde, merasimlerde, kabirlerde vb. yerlerde dua niyetiyle okunması zamanla Müslümanlığın en köklü şiarlarından biri haline gelmiş, ayrıca hemen bütün tekke ve tarikatların ezkâr ve evrâdı içinde mutlaka Fâtiha’nın da yer alması hususu tasavvuf geleneğinde kesintisiz olarak sürdürülmüştür.

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