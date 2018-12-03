Olay, Fatih Derviş Ali Mahallesi Draman Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otobüs şoförü H. U. aracı yol kenarına park etmeye çalıştığı sırada yolda bekleyen lüks araçta bulunan biri kadın 3 kişiden 2'si aşağıya inerek otobüs şoförüne küfür etmeye başladı. Araçta bulunan şahıslardan biri ise üzerindeki silahı çıkarttı. O sırada araçta bulunan diğer şahıs silahı arkadaşının elinden alarak şoföre kurşun yağdırdı.

İHA'nın haberine göre, şahıslar daha sonra olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağından yaralanan U.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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