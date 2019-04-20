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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde, 2 Mart'ta, edinilen bilgiye göre, Fatma K. (22) ile erkek arkadaşı İbrahim Yıldırım (30) arasında iddiaya göre evde tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Fatma K., apartmanın 4'üncü katındaki evin penceresinden düştü. Kanlar içinde kalan Fatma K., ağır yaralandı. Koşarak merdivenlerden inen İbrahim Yıldırım, Fatma K.'nin yanına gitti, başında ''Sen ne yaptın, ölme'' diyerek ağlayıp, çevredekilerden yardım istedi.
FATMA K., SAĞLIĞINA KAVUŞTU
DHA'da yer alan habere göre ağır yaralanan Fatma K., çağrılan ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan İbrahim Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Fatma K. ise gördüğü tedavi sonucu sağlığına kavuştu.
"İKİ ELİYLE SERT BİR ŞEKİLDE İTTİ"
Bursa Cumhuriyet Savcısı Necmettin Saygın'ın hazırladığı iddianamede, tutuklu İbrahim Yıldırım hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemi ile Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. İddianamede, Fatma K,.'nin, "Olay gecesi gazinoya gidip alkol aldım. Eve döndüğümde erkek arkadaşım evdeydi. Yatak odama geçip, üzerimi değiştirirken daha önce evin havalanması için açık bıraktığım pencereye doğru gittim. Tam pencerenin koluna elimi uzattığın sırada, iki elin sert bir şekilde aşağıya doğru beni ittiğini hissettim. İkimizden başka evde kimse yoktu. Daha önceki tartışmalarımıza ilişkin sanığın telefonumda tehdit mesajları var. İbrahim Yıldırım'dan şikayetçiyim" ifadesine yer verildi.
4.5 YILLIK ERKEK ARKADAŞIYDI
Ayrıca iddianamede İbrahim Yıldırım'ın da Fatma K. ile 4.5 yıldır arkadaş olduklarını, alkol aldığından dolayı tartışmalarının bulunduğunu, olay anında yatak odasına gittiğini, ardından kendisinin de odaya girmesiyle müştekinin ellerini havada gördüğünü, şoka girdiğini, merdivenlerden inerek yardım ettiğini ve 112 Acil'i aradığını belirttiğine yer verildi. Yıldırım, önümüzdeki günlerde hakim önüne çıkacak.
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