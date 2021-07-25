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Haberler Fiskos Fatma Girik taburcu edildi - Magazin haberleri
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Fatma Girik taburcu edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan sinema sanatçısı Fatma Girik, tedavisinin ardından taburcu edildi

Fatma Girik taburcu edildi - Magazin haberleri
"Sağlık durumu şu an gayet iyi"
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AA

Uzun süredir Torba Mahallesi'nde yaşayan usta oyuncu Fatma Girik, bir süre önce yüksek tansiyona ve ateşe bağlı rahatsızlığı nedeniyle götürüldüğü ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık bir hafta hastanede tedavi gören Girik, taburcu edildi.

"EVİNDE DİNLENİYOR"

Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, yaptığı açıklamada, "Ablamın sağlık durumu şu an gayet iyi. Dün itibarıyla taburcu edildi. Kontrol amacıyla hastaneye yatırmıştık. Evinde dinleniyor." ifadelerini kullandı.

DURUMU İYİ

Oyuncunun menajeri Bircan Silan da, "Fatma Girik oksijen yetersizliğinden dolayı hastanede. Değerleri ve oksijen seviyesi normale döndü. Şu an kritik bir seviyede değil ve gayet iyi." demişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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